Suscríbete
Travel

Escapadas de fin de semana cerca de la CDMX

Descubre tres destinos mágicos y naturales a pocas horas de la Ciudad de México, ideales para desconectarte y recargar energía

August 31, 2025 • 
Tania Franco
Hierve El Agua, Oaxaca, Mexico

Piero Zanetti / 500px/Getty Images/500px

La rutina de la Ciudad de México puede ser intensa, y nada mejor que un fin de semana para escapar y respirar aire fresco. Afortunadamente, el centro del país está rodeado de destinos encantadores que combinan naturaleza, cultura y gastronomía. Entre ellos destacan Tepoztlán, Oaxaca y Valle de Bravo, tres lugares que te harán olvidar el tráfico y el estrés.

1. Tepoztlán

Ubicado a poco más de una hora de la CDMX, Tepoztlán es un Pueblo Mágico famoso por su ambiente espiritual y sus paisajes montañosos. El Tepozteco, un cerro coronado por una pirámide prehispánica, es el principal atractivo para quienes buscan un reto de senderismo con vistas espectaculares.

Tepoztlán Morelos

tony/Getty Images/iStockphoto

Además, el mercado de Tepoztlán es un paraíso gastronómico, con delicias locales como las famosas nieves artesanales y los itacates de maíz. Es un destino perfecto para un escape corto con esencia cultural y relajación.

2. Oaxaca

Aunque está un poco más lejos (aprox. 5-6 horas en carretera o 1 hora en avión), Oaxaca es un destino que merece la pena para un fin de semana largo. Su centro histórico es Patrimonio de la Humanidad y ofrece una mezcla fascinante de arquitectura colonial, arte contemporáneo y festividades únicas.

Oaxaca

Thomas Barwick/Getty Images

La gastronomía es otro de sus grandes atractivos: desde los moles oaxaqueños hasta el mezcal artesanal, cada bocado es un viaje en sí mismo. Además, lugares cercanos como Hierve el Agua o Monte Albán complementan una experiencia inolvidable.

3. Valle de Bravo

A solo dos horas de la CDMX, Valle de Bravo es uno de los destinos favoritos para los amantes de la naturaleza y el descanso. Rodeado de montañas y bosques de pino, este pueblo combina lujo con actividades al aire libre.

Velo de Novia, Valle de Bravo, Mexico

Simon McGill/Getty Images

El lago de Valle de Bravo es ideal para paseos en kayak, velero o moto acuática, mientras que sus alrededores ofrecen rutas de senderismo y ciclismo. En invierno, el santuario de la mariposa monarca añade un espectáculo natural único.

Ya sea que busques un escape espiritual en Tepoztlán, un recorrido cultural y gastronómico en Oaxaca o un fin de semana de aventura en Valle de Bravo, estos destinos cercanos a la Ciudad de México son opciones perfectas para renovar energía y disfrutar lo mejor de México en pocos días.

Oaxaca Valle de Bravo
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Más contenido como este
Dunrobin Castle - Escocia - turismo
Travel
El castillo escocés que sobrevivió asesinatos, guerras e incendios, ¿cómo visitarlo?
August 30, 2025
 · 
Tania Franco
Islandia
Travel
¡El sol de medianoche! El fenómeno natural que mantiene el día por casi 24 horas
August 28, 2025
 · 
Tania Franco
Camilo y Evaluna - Luna de miel
Travel
El destino más popular que eligen las celebridades para su Luna de Miel
August 27, 2025
 · 
Tania Franco
Magic Kingdom, Disney World, Orlando, Florida, USA
Travel
¡Última oportunidad! Atracciones de Disney Orlando que cerrarán en 2025 y 2026
August 25, 2025
 · 
Tania Franco
Comida exótica
Travel
¿Cuál es el país con la comida más exótica del mundo?
De insectos fritos a tiburón fermentado, descubre los destinos que sorprenden al mundo con su gastronomía única
August 25, 2025
 · 
Tania Franco
Italia - Roma - Fontana de trevi
Travel
¿Cuánto dinero se recoge al año en la Fontana di Trevi? La sorprendente cifra en millones de euros
Esta es la millonaria cantidad que recauda el icónico monumento italiano, ¿qué hacen con el dinero?
August 25, 2025
 · 
Tania Franco
El destino - viaje más popular del 2025
Travel
¿Cuál es el destino más popular del 2025?
Esta ciudad se coronó como el destino más popular del año, gracias a su vibrante mezcla de tradición, modernidad y, sobre todo, gastronomía
August 22, 2025
 · 
Tania Franco
Hoteles de lujo - Diseño de interiores
Travel
Los hoteles de lujo que marcan tendencia en diseño de interiores alrededor del mundo
De Dubái a Sevilla, cinco destinos exclusivos muestran cómo el interiorismo redefine la experiencia del lujo
August 21, 2025
 · 
Tania Franco
Glamping - destinos de lujo
Travel
Viajes de lujo en la naturaleza: los destinos de glamping que debes visitar
Escapadas únicas donde la naturaleza se mezcla con el confort
August 19, 2025
 · 
Tania Franco