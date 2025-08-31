Escapadas de fin de semana cerca de la CDMX

La rutina de la Ciudad de México puede ser intensa, y nada mejor que un fin de semana para escapar y respirar aire fresco. Afortunadamente, el centro del país está rodeado de destinos encantadores que combinan naturaleza, cultura y gastronomía. Entre ellos destacan Tepoztlán, Oaxaca y Valle de Bravo, tres lugares que te harán olvidar el tráfico y el estrés.

1. Tepoztlán

Ubicado a poco más de una hora de la CDMX, Tepoztlán es un Pueblo Mágico famoso por su ambiente espiritual y sus paisajes montañosos. El Tepozteco, un cerro coronado por una pirámide prehispánica, es el principal atractivo para quienes buscan un reto de senderismo con vistas espectaculares.

Además, el mercado de Tepoztlán es un paraíso gastronómico, con delicias locales como las famosas nieves artesanales y los itacates de maíz. Es un destino perfecto para un escape corto con esencia cultural y relajación.

2. Oaxaca

Aunque está un poco más lejos (aprox. 5-6 horas en carretera o 1 hora en avión), Oaxaca es un destino que merece la pena para un fin de semana largo. Su centro histórico es Patrimonio de la Humanidad y ofrece una mezcla fascinante de arquitectura colonial, arte contemporáneo y festividades únicas.

Thomas Barwick/Getty Images

La gastronomía es otro de sus grandes atractivos: desde los moles oaxaqueños hasta el mezcal artesanal, cada bocado es un viaje en sí mismo. Además, lugares cercanos como Hierve el Agua o Monte Albán complementan una experiencia inolvidable.

3. Valle de Bravo

A solo dos horas de la CDMX, Valle de Bravo es uno de los destinos favoritos para los amantes de la naturaleza y el descanso. Rodeado de montañas y bosques de pino, este pueblo combina lujo con actividades al aire libre.

Simon McGill/Getty Images

El lago de Valle de Bravo es ideal para paseos en kayak, velero o moto acuática, mientras que sus alrededores ofrecen rutas de senderismo y ciclismo. En invierno, el santuario de la mariposa monarca añade un espectáculo natural único.

Ya sea que busques un escape espiritual en Tepoztlán, un recorrido cultural y gastronómico en Oaxaca o un fin de semana de aventura en Valle de Bravo, estos destinos cercanos a la Ciudad de México son opciones perfectas para renovar energía y disfrutar lo mejor de México en pocos días.