Travel

Los 3 mejores miradores del mundo para ver un atardecer

Desde Santorini hasta la sabana africana, descubre los miradores más impresionantes del planeta para vivir un atardecer inolvidable

October 06, 2025 • 
Tania Franco
Oia, Santorini – Grecia

valentinrussanov/Getty Images

Hay atardeceres que parecen mágicos. No importa cuántos hayas visto, siempre habrá lugares en el mundo donde el sol se despide de forma extraordinaria. Desde acantilados bañados por el mar hasta desiertos infinitos y cielos africanos, estos miradores convierten un instante en un recuerdo eterno.

1. Oia, Santorini – Grecia

El clásico indiscutible. En Oia, Santorini, las cúpulas azules y casas encaladas se bañan de tonos dorados y rosados, mientras el sol se oculta en el mar Egeo. Un atardecer que parece pintado.

Oia, Santorini – Atardecer en Grecia

Michael Hausmann/Getty Images

2. Desierto del Sahara – Marruecos

El Sahara regala un espectáculo inigualable: dunas doradas que cambian de color con la luz del sol y un horizonte infinito que transmite paz absoluta. Subir a lo alto de una duna y ver cómo la arena se tiñe de naranja es una experiencia transformadora.

Atardecer en Desierto del Sahara – Marruecos

Francesco Riccardo Iacomino/Getty Images

3. Taj Mahal, Agra – India

El Taj Mahal no solo es un símbolo del amor eterno, también es un escenario mágico al atardecer. Sus muros de mármol blanco reflejan el cielo teñido de naranja y púrpura, creando un contraste que lo hace aún más majestuoso y espiritual.

Taj Mahal al atardecer

Amir Ghasemi www.focalfantasy.co/Getty Images

Tres destinos, tres paisajes distintos, una misma emoción: la certeza de que el mundo aún guarda rincones donde la naturaleza y la arquitectura se lucen en su máximo esplendor. Ver un atardecer en Santorini, el Sahara o el Taj Mahal no es solo contemplar un cielo hermoso, es vivir un instante eterno.

