La actriz Bella Thorne le propone matrimonio a su pareja

La actriz Bella Thorne rompió esquemas al pedirle matrimonio a su novio Mark Emms. El gesto levantó gran polémica en redes sociales, generando una ola de críticas.

La modelo estadounidense se volvió tendencia en sus redes sociales al compartir un video en el que aparece arrodillándose frente a su pareja, el productor Mark Emms.

En la publicación se lee, “hace tres años nos conocimos, al año siguiente él me propuso matrimonio, y ahora, un año después, yo también”.

La actriz organizó un romántico escenario decorado con velas blancas y rojas, rosas y globos en forma de corazón con la frase “love you” por todas partes.

Cabe mencionar que el empresario ya había pedido su mano con un anillo de diamante de talla esmeralda.

En medio de las críticas que recibió por la propuesta, ella respondió con humor a los comentarios recibidos. “Los comentarios en mi publicación son divertidísimos. Totalmente divididos. La mitad piensa: ‘No normalicemos la propuesta de matrimonio, y la otra mitad’, sí, poder femenino, esto es lo más tierno”, mencionó.

Thorne aclaró que más que una segunda propuesta de matrimonio, este gesto era un acto de reciprocidad y una declaración de amor mutuo sin importar lo que marca la sociedad.

Bella Thorne y Mark Emms se conocieron en agosto de 2022 durante la fiesta de cumpleaños de la modelo Cara Delevigne en Ibiza. De acuerdo con varios reportes, fue “amor a primera vista”, por lo que un mes después confirmaron su romance posando junos en Mykonos, Grecia.

Casi un año después en 2023, Emms sorprendió a Bella con el anillo de compromiso, con un diamante de más de 10 quilates. Desde entonces, la pareja ha disfrutado de su compromiso viajando por el mundo.

Ahora, la segunda pedida de mano que llevó a cabo la actriz, representa para Bella equilibrar el gesto con su propia propuesta.