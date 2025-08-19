La “reina de la ketamina” se declara culpable de cinco cargos tras muerte de Matthew Perry

Jasveen, de nacionalidad estadounidense y británica conocida como “la reina de la ketamina”, tenía clientes de alto nivel en Los Ángeles, a quienes les venía drogas y fármacos de uso médico controlado.

En su casa en el barrio de North Hollywood, en un “almacén clandestino”, las autoridades federales de Estados Unidos encontraron decenas de viales de ketamina, junto con miles de dosis de metanfetamina, cocaína y Xanax, de acuerdo con BBC.

El negocio de la “reina de la ketamina” quedó destruido tras la muerte del actor Matthew Perry.

Bajo este contexto, las autoridades informaron que la mujer llegó a un acuerdo judicial con los fiscales del caso del actor para declararse culpable de vender las drogas que causaron la muerte del famoso en 2023.

La mujer de 42 años está acusada de cinco cargos en el tribunal de LA, incluido uno por distribuir ketamina con resultado de muerte o lesiones corporales, informó el Departamento de Justicia.

Además de los médicos, Sangha es una de las cinco personas acusadas de suministrar el fármaco al actor, aprovechándose de la adicción que tenía a las drogas.

Cabe recordar que el actor de la serie Friends fue hallado muerto en el jacuzzi del patio trasero de su casa en LA, y la autopsia reveló que su deceso se debió a los efectos agudos de la ketamina que le fue proporcionada por la “reina de la ketamina”.

Esta sustancia es un anestésico disociativo que tiene algunos efectos alucinógenos, la cual distorsiona los sentidos y hace que quien la consume se sienta desconectado y sin control. Este se usa como anestésico inyectable en humanos y animales para que los pacientes no sientan dolor, dependiendo del caso, pero solo debe ser administrada y supervisada por un médico profesional debido a sus efectos nocivos para la salud.

El comunicado dice, “segun su acuerdo de culpabilidad, Sangha colaboró con Erik Fleming para distribuir ketamina a Perry, un exitoso actor y escritor cuyas luchas contra la adicción a las drogas estaban bien documentadas. En octubre de 2023, Sangha y Fleming vendieron a Perry 51 viales de ketamina, que fueron entregados a Kenneth Iwamasa de 60 años, asistente personal de Perry. Antes de su muerte, le inyectó repetidamente la ketamina que Sangha le había suministrado a Fleming. Concretamente, el 28 de octubre de 2023, Iwamasa le inyectó a Perry al menos tres dosis de la ketamina de Sangha, lo que le causó la muerte ".

La mujer se enfrenta a una pena máxima de 60 años de prisión federal, según el Departamento de Justicia.