Suscríbete
Entretenimiento

La “reina de la ketamina” se declara culpable de cinco cargos tras muerte de Matthew Perry

Jasveen Sangha de 42 años enfrenta cinco cargos en el caso de la muerte del actor

August 19, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
matthew-perry-reina-de-la-ketamina.jpg

Jasveen, de nacionalidad estadounidense y británica conocida como “la reina de la ketamina”, tenía clientes de alto nivel en Los Ángeles, a quienes les venía drogas y fármacos de uso médico controlado.

En su casa en el barrio de North Hollywood, en un “almacén clandestino”, las autoridades federales de Estados Unidos encontraron decenas de viales de ketamina, junto con miles de dosis de metanfetamina, cocaína y Xanax, de acuerdo con BBC.

El negocio de la “reina de la ketamina” quedó destruido tras la muerte del actor Matthew Perry.

Bajo este contexto, las autoridades informaron que la mujer llegó a un acuerdo judicial con los fiscales del caso del actor para declararse culpable de vender las drogas que causaron la muerte del famoso en 2023.

La mujer de 42 años está acusada de cinco cargos en el tribunal de LA, incluido uno por distribuir ketamina con resultado de muerte o lesiones corporales, informó el Departamento de Justicia.

matthew-perry-mujer-reina-de-la-ketamina.jpeg

Además de los médicos, Sangha es una de las cinco personas acusadas de suministrar el fármaco al actor, aprovechándose de la adicción que tenía a las drogas.

Cabe recordar que el actor de la serie Friends fue hallado muerto en el jacuzzi del patio trasero de su casa en LA, y la autopsia reveló que su deceso se debió a los efectos agudos de la ketamina que le fue proporcionada por la “reina de la ketamina”.

Esta sustancia es un anestésico disociativo que tiene algunos efectos alucinógenos, la cual distorsiona los sentidos y hace que quien la consume se sienta desconectado y sin control. Este se usa como anestésico inyectable en humanos y animales para que los pacientes no sientan dolor, dependiendo del caso, pero solo debe ser administrada y supervisada por un médico profesional debido a sus efectos nocivos para la salud.

El comunicado dice, “segun su acuerdo de culpabilidad, Sangha colaboró con Erik Fleming para distribuir ketamina a Perry, un exitoso actor y escritor cuyas luchas contra la adicción a las drogas estaban bien documentadas. En octubre de 2023, Sangha y Fleming vendieron a Perry 51 viales de ketamina, que fueron entregados a Kenneth Iwamasa de 60 años, asistente personal de Perry. Antes de su muerte, le inyectó repetidamente la ketamina que Sangha le había suministrado a Fleming. Concretamente, el 28 de octubre de 2023, Iwamasa le inyectó a Perry al menos tres dosis de la ketamina de Sangha, lo que le causó la muerte ".

La mujer se enfrenta a una pena máxima de 60 años de prisión federal, según el Departamento de Justicia.

Matthew Perry
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
ligia-uriarte-quien-es-la-esposa-de-mane-de-la-parra.jpeg
Entretenimiento
Quién es Ligia Uriarte, la esposa del actor Mane de la Parra
August 19, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Lindsay Lohan - Dubaí
Entretenimiento
¿Por qué Lindsay Lohan se fue a vivir a Dubái?
August 18, 2025
 · 
Tania Franco
cristiano-ronaldo-georgina-rodriguez-acuerdo-prenupcial.jpg
Entretenimiento
Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez firman acuerdo prenupcial
August 18, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
bella-thorne-compromiso-mark.jpeg
Entretenimiento
La actriz Bella Thorne le propone matrimonio a su pareja
August 18, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
shakira-antonio-de-la-rua-reencuentro.jpeg
Entretenimiento
Shakira y Antonio de la Rúa son captados juntos a 14 años de su separación
La intérprete de “Antología” cenó con su ex en San Diego, ¿habrá reconciliación?
August 18, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
erika-buenfil--1200x675.jpg
Entretenimiento
Erika Buenfil presume su transformación al bajar 7 kilos
La actriz sorprendió a sus fans al aparecer en redes sociales con una nueva apariencia
August 18, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
guana-la-casa-de-los-famosos-que-hara-si-gana.jpeg
Entretenimiento
Si gana La Casa de los Famosos, Guana destinará el premio a esta noble causa
El famoso dijo que planea usar el premio para donar a un albergue de perros y gatos
August 18, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
pepe-aguilar-nodal
Entretenimiento
El gesto que tuvo Pepe Aguilar con Christian Nodal durante su concierto en el Hollywood Bowl
Pepe y Nodal se dejaron ver muy unidos mientras compartían el escenario
August 18, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
barbara-de-regil-alana.jpg
Entretenimiento
Bárbara de Regil reta a Alana Flores para pelear en Supernova Strikers
La actriz expresó su interés por pelear con la influencer el próximo año
August 17, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez