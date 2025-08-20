Arap Bethke y Anna Tazzer le dan la bienvenida a su hija Sienna

A través de sus redes sociales, el matrimonio compartió una bonita galería de fotos para mostrar los instantes familiares que han vivido junto a su pequeña hija llamada Sienna.

Para acompañar las imágenes, Arap y Anna dedicaron un amoroso mensaje para su hija que dice, “Sienna Bethke Tazzer. Dios te bendiga siempre, amorcito nuestro”.

Los famosos están juntos desde 2022, y revelaron que estaban esperando a su primer bebé juntos el pasado junio.

Fue en septiembre de 2024 cuando Arap Bethke y Anna Tazzer celebraron su boda civil en la Ciudad de México rodeados de sus seres queridos más cercanos, un año después se casaron en una ceremonia espiritual bajo las creencias de la cultura Masai, con la cual convivieron durante su viaje a África.

Para Arap no es su deburt en la paternidad ya que es papá de una niña llamada Paloma, de 11 años de edad, fruto de su relación con la actriz colombiana Isabela Córdoba.