¿Por qué Lindsay Lohan se fue a vivir a Dubái?

A principios de los 2000, Lindsay Lohan era una de las actrices más prometedoras de su generación, pero también una de las más acosadas por los paparazzi. Cada salida a un club, cada visita a una tienda o incluso una caminata casual se convertían en un espectáculo mediático. El peso de esa exposición terminó afectando su carrera y su salud.

Pool/Getty Images

En 2004, con apenas 18 años, lanzó la canción “Rumors”, donde dejó claro su malestar:

Solo necesito un poco de espacio para respirar, ¿pueden por favor respetar mi privacidad? Lindsay Lohan.

Era una confesión pública de lo que vivía a diario: el agotamiento de ser seguida, criticada y vigilada constantemente.

La verdadera razón de su mudanza a Dubái

En 2014, Lindsay decidió mudarse a Dubái, un lugar que le ofrecía lo que siempre había pedido: privacidad. En Emiratos Árabes Unidos, tomar fotos sin permiso está prohibido por ley, lo que convierte al país en un refugio para las celebridades que buscan una vida normal.

Allí, Lohan encontró lo que Hollywood nunca le permitió: poder ir a un restaurante, hacer compras o simplemente caminar sin sentir la persecución de los paparazzi.

Sanación, amor y maternidad

Ese respiro marcó un antes y un después en su vida. Lejos del ruido mediático, Lindsay pudo enfocarse en superar sus adicciones y recuperar estabilidad. Fue en Dubái donde conoció al financiero Bader Shammas, con quien se casó en 2022. Un año después, en 2023, dieron la bienvenida a su primer hijo, Luai, consolidando así su etapa más tranquila y madura.

Christopher Polk/Variety via Getty Images

El regreso a la pantalla grande

Con una vida familiar estable y una nueva versión de sí misma, Lindsay decidió volver al cine. En 2025 anunció su participación en “Otro viernes de locos”, la secuela de la exitosa comedia de 2003, compartiendo de nuevo créditos con Jamie Lee Curtis. Su regreso no solo representa un nuevo proyecto en Hollywood, sino también un símbolo de su renacimiento personal y profesional.

Lo que Lindsay Lohan expresó en “Rumors” hace más de 20 años —el deseo de que respetaran su privacidad— se convirtió en realidad gracias a Dubái. En un país donde los paparazzi están prohibidos, pudo sanar, enamorarse, formar una familia y prepararse para un regreso triunfal al cine. Su historia es prueba de que, a veces, para volver a brillar hay que alejarse del ruido.