Suscríbete
Entretenimiento

¿Por qué Lindsay Lohan se fue a vivir a Dubái?

Tras años de turbulencia en Hollywood, la actriz tiene una profunda razón por la cuál se mudó a otro continente

August 18, 2025 • 
Tania Franco
Lindsay Lohan - Dubaí

XNY/Star Max/GC Images

A principios de los 2000, Lindsay Lohan era una de las actrices más prometedoras de su generación, pero también una de las más acosadas por los paparazzi. Cada salida a un club, cada visita a una tienda o incluso una caminata casual se convertían en un espectáculo mediático. El peso de esa exposición terminó afectando su carrera y su salud.

Lindsay Lohan 2012

Pool/Getty Images

En 2004, con apenas 18 años, lanzó la canción “Rumors”, donde dejó claro su malestar:

Solo necesito un poco de espacio para respirar, ¿pueden por favor respetar mi privacidad?
Lindsay Lohan.

Era una confesión pública de lo que vivía a diario: el agotamiento de ser seguida, criticada y vigilada constantemente.

La verdadera razón de su mudanza a Dubái

En 2014, Lindsay decidió mudarse a Dubái, un lugar que le ofrecía lo que siempre había pedido: privacidad. En Emiratos Árabes Unidos, tomar fotos sin permiso está prohibido por ley, lo que convierte al país en un refugio para las celebridades que buscan una vida normal.

Allí, Lohan encontró lo que Hollywood nunca le permitió: poder ir a un restaurante, hacer compras o simplemente caminar sin sentir la persecución de los paparazzi.

Sanación, amor y maternidad

Ese respiro marcó un antes y un después en su vida. Lejos del ruido mediático, Lindsay pudo enfocarse en superar sus adicciones y recuperar estabilidad. Fue en Dubái donde conoció al financiero Bader Shammas, con quien se casó en 2022. Un año después, en 2023, dieron la bienvenida a su primer hijo, Luai, consolidando así su etapa más tranquila y madura.

Lindsay Lohan y sus esposo Bader Shammas

Christopher Polk/Variety via Getty Images

El regreso a la pantalla grande

Con una vida familiar estable y una nueva versión de sí misma, Lindsay decidió volver al cine. En 2025 anunció su participación en “Otro viernes de locos”, la secuela de la exitosa comedia de 2003, compartiendo de nuevo créditos con Jamie Lee Curtis. Su regreso no solo representa un nuevo proyecto en Hollywood, sino también un símbolo de su renacimiento personal y profesional.

Lo que Lindsay Lohan expresó en “Rumors” hace más de 20 años —el deseo de que respetaran su privacidad— se convirtió en realidad gracias a Dubái. En un país donde los paparazzi están prohibidos, pudo sanar, enamorarse, formar una familia y prepararse para un regreso triunfal al cine. Su historia es prueba de que, a veces, para volver a brillar hay que alejarse del ruido.

Lindsay Lohan
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Más contenido como este
erika-buenfil--1200x675.jpg
Entretenimiento
Erika Buenfil presume su transformación al bajar 7 kilos
August 18, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
guana-la-casa-de-los-famosos-que-hara-si-gana.jpeg
Entretenimiento
Si gana La Casa de los Famosos, Guana destinará el premio a esta noble causa
August 18, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
pepe-aguilar-nodal
Entretenimiento
El gesto que tuvo Pepe Aguilar con Christian Nodal durante su concierto en el Hollywood Bowl
August 18, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
barbara-de-regil-alana.jpg
Entretenimiento
Bárbara de Regil reta a Alana Flores para pelear en Supernova Strikers
August 17, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
guana-la-casa-de-los-famosos-que-hara-si-gana.jpeg
Entretenimiento
Quién es Guana, el habitante que se salvó de la eliminación en La Casa de los Famosos 3
José Luis Rodríguez “El Guana” tiene 38 años y cuenta con una sólida trayectoria en el mundo del espectáculo mexicano
August 17, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
shakira-pique-venden-casa.jpg
Entretenimiento
Shakira y Piqué venden una de sus propiedades en Barcelona
Por tres millones de euros se vendió la mansión de la expareja
August 17, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
drake-bell-ex-madre-de-su-hijo
Entretenimiento
Quién es la ex y madre del hijo de Drake Bell y a qué se dedica
Janet Von Schmeling es una actriz y modelo que nació en Orlando, Florida pero es de ascendencia paraguaya
August 17, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
drake-bell-divorcio-janet.jpg
Entretenimiento
Drake Bell se divorcia de la influencer Janet Von Schmeling
Bell inició el proceso de divorcio de la influencer luego de que se dio a conocer su encuentro romántico con la actriz mexicana Mariana Botas
August 17, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
terence-stamp-elizabeth-.jpg
Entretenimiento
Terence Stamp estuvo casado con Elizabeth O’Rourke, una mujer 35 años menor que él
El actor británico se casó por primera vez a los 64 años con una farmacéutica australiana de 29 años, en una íntima ceremonia en 2002
August 17, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez