Dua Lipa celebra sus 30 años en la portada de Harper’s Bazaar México

La nueva edición impresa y digital del mes de septiembre de Harper’s Bazaar estará disponible a partir del 26 de agosto para celebrar el cumpleaños de la famosa cantante Dua Lipa quien posó en la portada de la revista con un vestido de Chanel y joyería de BVLGARI.

La artista británica está en un gran momento profesional y personal, y en esta ocasión habló sin miedo de las cosas que jamás había contado como la vulnerabilidad y la plenitud emocional.

“Me encanta el amor, es algo hermoso. Esa vulnerabilidad da miedo, pero me siento muy afortunada de poder experimentarla”, dijo la famosa que se ha consolidado como una referente global del pop en medio de su gira internacional.

Dua Lipa ha demostrado ser una de las artistas más influyentes del género pop, aunque no sabíamos lo que pensaba fuera de los escenarios hasta ahora que habló al respecto.

Recordemos que hace 5 años, Dua conquistó al mundo con Future Nostalgia, un álbum que se convirtió en fenómeno global y alcanzó el top ten en más de 30 países. Aquel álbum se convirtió en un fenómeno global durante la pandemia, marcando un antes y un después en su trayectoria con éxitos como “Levitating” y “Don’t Start Now”.

Por otro lado, la artista dedica gran parte de su tiempo a Service 95: el proyecto cultural que muestra otra de sus facetas. No te pierdas de todo lo que contiene la nueva edición de la revista.