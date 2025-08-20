Katy Perry sufre descarga eléctrica durante su concierto

Katy Perry fue electrocutada en medio de su último concierto en Carolina del Norte, la cantante estadounidense vivió un gran susto en el escenario durante uno de sus últimos conciertos; las imágenes y videos muestran cómo recibe una descarga eléctrica justo antes de iniciar uno de los momentos más llamativos del espectáculo.

La escena se produjo cuando Katy Perry iba a subir a la estructura retrofuturista que la eleva sobre el público como si fuera un robot gigante, cuando en el momento de conectarse al sistema, la cantante recibió una sacudida repentina, visiblemente sorprendida, pero se recuperó rápidamente y continuó con normalidad la interpretación.

Mientras era elevada por una estructura aérea cubierta de luces LED, el cuerpo de Perry se estremeció de forma repentina, pero Perry continuó el show sin interrupciones, flotando sobre el escenario como si nada hubiera pasado.

El video ya circula en redes sociales, y los fans han reaccionado con humor y admiración. Los internautas admiran la profesionalidad de Katy Perry, quien a pesar del contratiempo no interrumpió el show.

Cabe recordar que no es la primera vez que existe un error en la escenografía, ya que el pasado julio, en un concierto en San Francisco, la plataforma en forma de mariposa sobre la que cantaba Roar cedió ligeramente mientras sobrevolaba a los asistentes, lo que generó preocupación entre los fans.