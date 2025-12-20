Suscríbete
¿Cuánto cuestan los mejores boletos de ‘El Cascanueces’ en el Auditorio Nacional?

El ballet clásico navideño regresa con su temporada número 22, una producción monumental que combina música en vivo y más de 200 artistas en escena

Diciembre 19, 2025 • 
Tania Franco
“Giselle” regresa al Palacio de Bellas Artes: una joya romántica que revive la esencia del ballet clásico

La magia de la Navidad vuelve al Auditorio Nacional con la temporada número 22 de El Cascanueces, presentada por la Compañía Nacional de Danza. Este clásico indispensable de la temporada navideña contará con 10 funciones, consolidándose como uno de los espectáculos culturales más esperados del año en la Ciudad de México.

¿Cuánto cuestan los mejores boletos de El Cascanueces?

De acuerdo con la disponibilidad en Ticketmaster, los boletos más exclusivos, ubicados en las secciones más cercanas al escenario, alcanzan un precio aproximado de $2,928 pesos mexicanos. Estas localidades ofrecen una vista privilegiada de la orquesta en vivo, la precisión técnica de los bailarines y cada detalle del vestuario y la escenografía.

Esta versión reúne a más de 200 artistas en escena, acompañados por la Orquesta del Teatro de Bellas Artes, que interpreta en vivo las partituras del compositor ruso Piotr Ilich Chaikovski. La música, ejecutada en directo, es uno de los grandes sellos que elevan esta producción a una experiencia sensorial completa.

Del soldadito al Hada de Azúcar

Como parte de esta temporada, entrevistamos a la bailarina principal, quien nos compartió el rigor, la disciplina y el trabajo silencioso que existe detrás de este sueño hecho realidad. Su primer recuerdo de ‘El Cascanueces’ se remonta a cuando tenía apenas cuatro años, participando como soldadito.

Recuerdo la primera vez que lo bailé, era soldadito, tenía 3 añitos. Salí corriendo toda emocionada y caí en la batalla, me paré y seguí bailando.
Ana Elisa Mena.

Hoy, años después, interpreta uno de los roles más icónicos del ballet: el Hada de Azúcar, símbolo de perfección técnica y delicadeza absoluta. Su historia es reflejo de lo que este ballet representa: constancia, pasión y el poder de los sueños que crecen con el tiempo.

