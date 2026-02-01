Así fue la exitosa presentación de Alondra de la Parra en París

Fotos: @jedcabrera

La Ciudad Luz, con todo el glamour y brillo que le caracteriza, deslumbró aún más con la sensibilidad artística de Alondra de la Parra y el grupo de artistas que la acompañaron durante su más reciente presentación.

Se trata de The Silence of Sound, el espectáculo familiar multidisciplinario encabezado por De la Parra, con el que ya se ha presentado en ciudades de Alemania, México, España y Brasil.

Acompañada de una orquesta internacional de primer nivel, una serie de proyecciones multimedia, y la sensibilidad artística de la artista mexicana Gabriela Muñoz, “Chula the Clown”, Alondra llegó al escenario del histórico del Théâtre Des Champs-Élysées, que lució lleno.

Además de música clásica y performance, el espectáculo contó con divertidos momentos de interacción con el público, lo que provocó la risa de los presentes, sobre todo entre adolescentes y niños.

Una vez finalizada la función, GNP Seguros, en su calidad de patrocinador y organizador, y haciendo honor a su slogan, “Vivir es increíble”, se realizó un coctel en el que invitados especiales, Como Mariana Torres y Eddy Villard pudieron compartir impresiones con Alondra de la Parra.

“Aquí, en este teatro, es donde Serguéi Diáguilev creó los ballets rusos y las grandes obras que me gustan, como la Consagración de la primavera, El pájaro de fuego o La siesta del fauno. Estar en París, es increíble.”