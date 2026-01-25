Antonio Banderas preocupa con su reflexión sobre la lectura y los jóvenes

En el conocido programa español “El Hormiguero”, conducido por Pablo Motos, Antonio Banderas lanzó una reflexión profunda sobre el estado actual de la cultura y la formación intelectual de los jóvenes, advirtiendo que vivimos un punto crítico.

Estamos atravesando un momento crucial, es muy duro ver a la gente joven que les han facilitado un cerebro de cristal que viaja en el bolsillo, que le da pequeños orgasmos inmediatos, pero que no profundiza en nada. Antonio Banderas.

El actor defendió la lectura como un ejercicio que exige esfuerzo, pero que ofrece una recompensa real. Subrayando que el déficit de atención ya es visible incluso en espacios culturales como el teatro, donde nota que a muchos jóvenes.

Hay premio después de la lectura de un buen libro que cuesta, porque hay un déficit de atención. Yo lo noto en el teatro, lo noto en chicos jóvenes que vienen con sus familias. [...] Se mueven a la media hora. ¿Sabes? Les cuesta la atención. Antonio Banderas.

Más allá del hábito intelectual, Banderas destacó el valor social y emocional de la cultura. Para él, leer permite reconocer intenciones, abrir puertas mentales y construir pensamiento crítico, algo que considera urgente inculcar en una generación que, advierte, “está perdiendo pie”.

Lo más importante de la cultura a gran nivel es que resulta muy difícil manipularte cuando la posees. Antonio Banderas.

Finalmente, el actor alertó sobre una realidad alarmante, comentando que nunca se han dado tantos suicidios en gente joven como ahora. “Es muy grave lo que está sucediendo”, dijo. Un llamado directo a recuperar la lectura, la cultura y la reflexión profunda como herramientas esenciales para enfrentar un mundo que cambia a gran velocidad.