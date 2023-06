Ellas son las dos hijas de Paloma Cuevas, novia de Luis Miguel que además sufrió un aborto

Enrique y Paloma fueron esposos por más de 20 años y juntos se convirtieron en papás de dos niñas. Sin embargo, su matrimonio terminó y el diestro español decidió iniciar una relación con una joven universitaria estudiante de derecho llamada Ana Soria, de quien está muy enamorado.

“No tengo relación con Luis Miguel desde que me separé", fueron las palabras del matador que dejó en claro que no ha tenido comunicación con él y menos ahora que su exesposa y LuisMi están en el ojo público.

En 2020, Ana Soria, actualmente de 24 años, compartió una foto con su pareja e hizo oídos sordos a la diferencia de edad, pues él tiene 51. “El corazón más noble que he conocido nunca. Te quiero (más que ayer, y menos que mañana)”.

¿Quiénes son las hijas de Paloma Cuevas y Enrique Ponce?

Sin duda, Luis Miguel y la diseñadora española Paloma Cuevas son la pareja del momento. Después de mantener en secreto su relación ahora gritan su amor a los cuatro vientos. El columnista Boris Izaguirre del diario El País, se encontró con la pareja y contó lo que Paloma Cuevas le dijo sobre cómo se dio el flechazo con Luis Miguel, luego de ser amigos durante mucho tiempo. “Nuestros padres eran amigos y nosotros nos conocemos de pequeños. La vida nos ha reunido de varias formas y ahora estamos juntos. Quizás, nos fuimos conociendo para luego enamorarnos. ¿Ha sido distinto? Puede ser, pero no puede ser mejor”, fueron las palabras de Paloma.

Presuntamente ‘El Sol de México’ ha convivido con las hijas de Paloma; lo cierto es que a la diseñadora de modas le encanta su faceta como madre de dos hijas: Paloma (15) y Bianca (11); estas preadolescentes mantienen un perfil privado y se desconoce a qué se dedican en la actualidad, más allá de la escuela o actividades sociales básicas.

Es indescriptible el sentimiento que entraña el hecho de ser MADRE✨Ellas son mucho más de lo que siempre soñé❤️❤️ Gracias por darme mil motivos para sonreír cada mañana. palabras de paloma cuevas sobre la maternidad.

La ahora ex pareja conformada por Enrique y Paloma atravesó un duro momento cuando Cuevas sufrió un aborto después de tener a Paloma y antes de que naciera Bianca. “Paloma Cuevas y Enrique Ponce ya eran padres de una niña de tres años, Paloma, y ahora la llegada de Bianca les ha colmado de felicidad, especialmente después de un aborto sufrido por Paloma poco antes de este embarazo. Tal vez por eso la flamante madre ha confesado a la revista que para su hija mayor, Paloma, el bebé es como un ángel, sentimiento compartido por toda la familia”, informaba La Voz de Galicia.

El Valenciano mencionó que fue el papá de la diseñadora, Valenciano Valencia, quien confirmó que “la mujer del diestro sufrió un aborto en septiembre [2009], cuando estaba embarazada de apenas tres meses”.

Cuevas llegó a confesar a Vanitatis que prefería tener niñas, “prefiero que sea niña, porque si es niño seguro que va para torero”, y que su segundo embarazo fue mejor que el primero, “tengo muchos [antojos], pero la verdad que no puedo pedir más, porque me miman y me cuidan mucho. Enrique es un súper padrazo. Estoy feliz con mi embarazo. Son mis dos bendiciones”.