La mansión en la que Paloma Cuevas viviría con Luis Miguel

Tras meses de rumores de romance entre Luis Miguel y Paloma Cuevas, hace no mucho salieron a la luz imágenes que comprueban la cercanía que existe entre los famosos. La ex esposa de Enrique Ponce, uno de los mejores amigos de Luis Miguel, pasó la Navidad 2022 junto al artista en España y las imágenes fueron publicas por la revista Semana. Testigos de la escena que protagonizaron Luis Miguel y Paloma pudieron ver cómo la diseñadora y empresaria se apoyaba en el hombro de quien sería su pareja, mientras las cámaras captaron el momento en el que el artista rodeaba con su brazo la cintura de Cuevas. Esto viene después de que Luis Miguel terminó su noviazgo con Mercedes Villador.

No existen rumores de boda, pero sin duda esta dupla forma parte del top de parejas de las que todos hablaremos en 2023. Y es que Cuevas y su ex esposo, Enrique Ponce son padrinos del primer hijo de El Sol y Aracely Arámbula. Ahora salen noticias de que el intérprete está buscando una nueva residencia en España lo cual podría unirlos aún más.

Enrique Ponce, triste y muy abatido, reacciona al noviazgo de Luis Miguel con su ex, Paloma Cuevas. Fuente: (Univisión). pic.twitter.com/OaqEO6lPkx — Show España (@ShowEspana) March 17, 2023

La presunta mansión de Luis Miguel en España para estar más cerca de Paloma Cuevas

De acuerdo con Infobae, se ha visto a Luis Miguel visitandi diferentes propiedades en España “con la intencoón de tener un luhar donde poder asentarse en el país ibérico”, pues ahora mismo radica en Miami, Florida. Todo con las intenciones de pasar más tiempo con su pareja, Paloma Cuevas.

¿Cómo es la mansión donde vivirían Luis Miguel y Paloma Cuevas?

El medio señala que allegados del cantante lo divisaron visitando Las Encinas, un complejo habitacional donde vivieron David y Victoria Beckham y que Luis Miguel lo habría elegido por la privacidad y seguridad, además de que queda a 20 minutos de la casa de Paloma. El exfutbolista inglés y su familia alquilaron, años atrás, dos viviendas en la zona residencial de lujo Las Encinas y otras dos casa esn La Moraleja, al noreste de Madrid —esta última la vendió por 4,2 millones de libras, unos 5,8 millones de euros.

Señalan que el paparazzi Jordi Martin afirma que la residencia elegida, en caso de hacerlo, sería una propiedad ubicada en La Zalageta, en Marbella, con un costo estimado de 10 millones de dólares, helipuerto, siete habitaciones, cava de vinos y acabados de mármol. Todo bajo un estilo mediterráneo.

El sitio oficial de La Zalageta lo describe como “un resort y country club realmente exclusivo, ubicado dentro de una antigua finca de caza que compone 900 hectáreas de valles, colinas boscosas y bellísimos parajes naturales en una magnífica ubicación entre mar y montañas a tan solo diez minutos de Marbella”.

¿Luis Miguel y Paloma Cuevas se casarán antes de vivir juntos?

Al parecer, Luis Miguel se encuentra en el mejor momento de su vida, pues no solamente está a punto de volver a los escenarios, pero es que se pensaba que estaba muy cerca de llegar al altar con Paloma Cuevas. El periodista Gustavo Adolfo, dijo en su momento que el intérprete musical le pidió a Paloma que se case con él. “Los rumores han crecido últimamente y estoy en posibilidades de confirmarles que esta semana Luis Miguel entregó el anillo de compromiso a Paloma Cuevas”. “De hecho el cantante tiene previsto celebrar este enlace hasta en dos ocasiones, una en México y otra en nuestro país. Están preparando una boda por todo lo alto, no sé si por la iglesia o no, pero podría ser una boda en España y otra en México. Lo puedo confirmar”, confesó una fuente cercana al periodista.

Sin embargo, Paloma Cuevas no está en calidad ‘legal’ para volverse a casar por la iglesia porque no ha solicitado la nulidad ecleciástica, como explica La Vanguardia. Así que si la pareja de famosos —y alguna vez compadres— tendría que casarse por otro medio, y no tendrían permitido al momento caminar al altar dentro de una iglesia.