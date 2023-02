Luis Miguel y Enrique Ponce discuten por Paloma Cuevas: “ya no eres mi compadre”

Esto es lo que se sabe del altercado entre Luis Miguel y Enrique Ponce.

Aunque quisieran ver los videos del altercado entre Luis Miguel y Enrique Ponce donde además voló una copa de vino, desafortunadamente aún no hay pruebas. Pero el periodista Fabián Lavalle informó en Hoy que el cantante y el torero protagonizaron un candente enfrentamiento en un restaurante en Madrid, vía El Debate. Al parecer esta discusión se propició alrededor de Paloma Cuevas, ex de Ponce y nueva novia de ‘el sol de México’.

Así fue la pelea entre Luis Miguel y Enrique Ponce

A pesar de aún no haber contenido multimedia de esta discusión, medios señalan que lo ocurrido inició con Luis Miguel y Paloma Cuevas ingresando al restaurante y en el que coincidieron con Enrique Ponce. El cantante y el torero eran buenos amigos y hasta compadres, mientras que Paloma estuvo casada con Enrique por más de dos décadas. Luis Miguel se acercó a saludar a Ponce cuando éste se desencadenó con enojo, golpearon la mesa, cayó una copa de vino e inició el disgusto por dicho reencuentro. Presuntamente Enrique le dijo a Luis Miguel, ‘ya no eres mi compadre’, y la riña giró en torno a la relación que el intérprete tiene con Paloma.

¿Cómo inició la relación de Luis Miguel con Paloma Cuevas?

Tras meses de rumores de romance entre Luis Miguel y Paloma Cuevas, salieron a la luz imágenes que comprueban la cercanía que existe entre los famosos. La ex esposa de Enrique Ponce, uno de los mejores amigos de Luis Miguel pasó la Navidad 2022 junto al artista en España y las imágenes fueron publicas por la revista Semana. Testigos de la escena que protagonizaron Luis Miguel y Paloma pudieron ver cómo la diseñadora y empresaria se apoyaba en el hombro de quien sería su pareja, mientras las cámaras captaron el momento en el que el artista rodeaba con su brazo la cintura de Cuevas. Esto viene después de que Luis Miguel terminó su noviazgo con Mercedes Villador. No existen rumores de boda, pero sin duda esta dupla forma parte del top de parejas de las que todos hablaremos en 2023. Y es que Cuevas y su ex esposo, Enrique Ponce son padrinos del primer hijo del Sol y Aracely Arámbula.

¿Quién es la novia de Enrique Ponce 2023?

Enrique y Paloma fueron esposos por más de 20 años y juntos se convirtieron en papás de dos niñas. Sin embargo, su matrimonio terminó y el diestro español decidió iniciar una relación con una joven universitaria estudiante de derecho llamada Ana Soria, de quien parece estar muy enamorado.

“No tengo relación con Luis Miguel desde que me separé", fueron las palabras del matador que dejó en claro que no ha tenido comunicación con él y menos ahora que su exesposa y LuisMi están en el ojo público.

En 2020, Ana Soria, actualmente de 24 años, compartió una foto con su pareja e hizo oídos sordos a la diferencia de edad, pues él tiene 51. “El corazón más noble que he conocido nunca. Te quiero (más que ayer, y menos que mañana)”.

