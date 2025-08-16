Suscríbete
Travel

El castillo real que inspiró a Blanca Nieves está en España y puedes visitarlo por solo 10 euros

El Alcázar de Segovia, joya medieval confirmada por Disney como la inspiración del castillo de Blanca Nieves

August 16, 2025 • 
Tania Franco
Segovia - Castillo de Blancanieves

David C Tomlinson/Getty Images

Si pensabas que el castillo de Blanca Nieves era solo un escenario de cuento, te sorprenderá saber que existe en la vida real. Se trata del Alcázar de Segovia, una imponente fortaleza medieval ubicada en una pequeña ciudad española, a unos 100 kilómetros de Madrid, y cuya silueta inspiró directamente al icónico castillo de la princesa de Disney.

Castillo de Segovia, España

Atlantide Phototravel/Getty Images

Este dato no es un rumor: la propia Disney ha confirmado que el diseño del castillo animado se basó en las majestuosas torres y murallas del Alcázar. Con entradas que rondan los 10 euros, la experiencia es accesible y vale cada minuto.

Castillo de Segovia

Atlantide Phototravel/Getty Images

Durante la visita podrás recorrer su museo de artillería, descubrir reliquias medievales y disfrutar de unas vistas panorámicas que parecen sacadas de un cuento. Además, la ciudad de Segovia es perfecta para un paseo histórico, con su acueducto romano y calles empedradas.

Segovia - España - Castillo - Blancanieves

Atlantide Phototravel/Getty Images

Si planeas un viaje a Madrid, reserva un día para visitar Segovia y dejarte cautivar por el castillo que dio vida a uno de los cuentos más entrañables de todos los tiempos.

España Blanca Nieves destinos viajes
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Más contenido como este
Malasia - un destino infravalorado
Travel
Por qué deberías visitar este país antes de que se ponga de moda
August 14, 2025
 · 
Tania Franco
Humantay Perú -Andes-destinos-viajes
Travel
¿Agua sanadora del Amazonas? Tesoros poco conocidos de Perú que te dejarán sin aliento
August 13, 2025
 · 
Tania Franco
Yosemite-Firefall-la cascada-de-fuego-lava-fenómeno-natural
Travel
Firefall de Yosemite: el espectáculo natural que convierte el agua en “lava” cada febrero
August 12, 2025
 · 
Tania Franco
bacalar-caras-viajes.jpg
Travel
Bacalar, el destino ubicado en Quintana Roo que te va a enamorar
August 10, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
tips-viaje-caras-travel.jpeg
Travel
Tips para armar tu maleta para un viaje de tres días
Este verano no sufras con tu equipaje y toma en cuenta estos consejos para evitar el exceso de maletas y llevar justo lo que necesitas para una escapada de fin de semana
August 09, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Fountain in Place de la Concorde
Travel
Los países más populares para viajar este verano 2025
Las tendencias turísticas revelan que los viajeros buscan una mezcla de tradición, modernidad y aventura
August 08, 2025
 · 
Tania Franco
playa-holbox-caras-travel.jpg
Travel
Relájate este verano en Holbox al norte de la Península de Yucatán
Si quieres escapar del ruido de la ciudad y sumergirte en un ambiente rodeado de naturaleza, esta isla es ideal
August 07, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
The Blue Duck lodge located in the Whanganui National park is a working cattle farm with a focus on conservation. A cowboy and his dogs watch as the early morning fog floods the valley at sunrise.
Lifestyle
Sleep tourism: los destinos que priorizan el descanso profundo
Surge una tendencia que redefine el lujo: viajar para dormir mejor y descansar profundamente.
July 08, 2025
 · 
Tania Franco
Puente Nuevo and the city of Ronda at dusk, Malaga, Spain
Lifestyle
Un día en Málaga: el secreto mejor guardado de España
Un destino poco conocido que te invita a ver un castillo desde la frescura del mar.
July 02, 2025
 · 
Tania Franco