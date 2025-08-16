El castillo real que inspiró a Blanca Nieves está en España y puedes visitarlo por solo 10 euros

Si pensabas que el castillo de Blanca Nieves era solo un escenario de cuento, te sorprenderá saber que existe en la vida real. Se trata del Alcázar de Segovia, una imponente fortaleza medieval ubicada en una pequeña ciudad española, a unos 100 kilómetros de Madrid, y cuya silueta inspiró directamente al icónico castillo de la princesa de Disney.

Este dato no es un rumor: la propia Disney ha confirmado que el diseño del castillo animado se basó en las majestuosas torres y murallas del Alcázar. Con entradas que rondan los 10 euros, la experiencia es accesible y vale cada minuto.

Durante la visita podrás recorrer su museo de artillería, descubrir reliquias medievales y disfrutar de unas vistas panorámicas que parecen sacadas de un cuento. Además, la ciudad de Segovia es perfecta para un paseo histórico, con su acueducto romano y calles empedradas.

Si planeas un viaje a Madrid, reserva un día para visitar Segovia y dejarte cautivar por el castillo que dio vida a uno de los cuentos más entrañables de todos los tiempos.