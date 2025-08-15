Suscríbete
Mane de la Parra se casó con Ligia Uriarte; las románticas imágenes de su boda

El actor se casó con la actriz de “El ángel de Aurora”

August 15, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
Mane de la Parra celebró su enlace y lo presumió en redes sociales con imágenes y un emotivo mensaje. A un año de anunciar su compromiso, Mane publicó en su cuenta oficial de Instagram la feliz noticia de su boda.

Mane celebró su boda civil y agradeció a sus seres queridos por haber formado parte de este importante momento en su vida. “A nuestras familias y amigos: gracias por dejarlo todo, por recorrer caminos largos y a veces complicados, y por llegar con el corazón lleno de cariño. Su presencia fue el regalo más valioso y el mejor testimonio de que el amor y la amistad no tienen fronteras”, indicó.

“Gracias por cruzar distancias y estar aquí. Su amor y compañía fuero el mejor regalo, y lo que hará eterno este momento. Gracias por acompañarnos en nuestra boda civil”, agregó.

Hasta el momento, el actor no dio detalles sobre el enlace, pero por las imágenes se aprecia que la boda civil se realizó en una hacienda. Además, Mane de la Parra detalló que tanto su traje como el vestido de novia de Ligia Uriarte fueron creación del diseñador Benito Santos.

¿Quién es Ligia Uriarte, la actriz con la que se casó Mane de la Parra?

Ligia es una actriz y modelo mexicana nacida en la Ciudad de México, estudió Comunicaciones y Televisión en la Universidad de S. Thomas, en Texas.

Participó en varios certámenes de belleza y fue Miss Houston 2014, Miss Kemah 2015 y finalista de Miss Texas USA, además de formar parte del top 5 en Nuestra Belleza Latina 2016.

Más tarde, inició su carrera como reportera en Houston y empezó a incursionar como actriz participando en producciones como “Sin miedo a la verdad”, “Películas y series” entre otras.

Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
