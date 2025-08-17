Suscríbete
Entretenimiento

Quién es el novio de Mariana Botas, actriz que besó a Drake Bell en un antro

La habitante de la tercera temporada del reality de La Casa de los Famosos México está envuelta en polémica por las declaraciones que hizo

August 16, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
mariana-botas-drake-bell-novio.jpg

Drake Bell amenazó con demandar al reality tras la revelación que hizo Mariana Botas sobre el supuesto encuentro romántico que tuvieron en un antro en la Ciudad de México.

Mariana contó a sus compañeros del reality que conoció a Bell en un antro donde festejaban el cumpleaños de un amigo y que lo “besuqueó toda la noche”. La actriz dijo que el cantante le envió un mensaje que decía: “Besarte anoche fue realmente increíble”.

De acuerdo con la conductora Galilea Montijo, Drake Bell se puso en contacto con la producción de La Casa de los Famosos para pedir que se eliminaran los clips donde la actriz contó la anécdota o de lo contrario, interpondría una demanda.

“Resulta que el niño Bell habló muy enojado amenazando que si no bajaban esa información ‘los veo en la corte’”, contó durante una emisión del programa “Hoy”.

Como era de esperarse, luego de que se viralizó la declaración de Mariana Botas sobre Drake, el famoso fue cuestionado al respecto y expresó, “es una amiga mía... un romántico beso en una noche en el antro, fue muy romántico, la luz fue como así, la miré y muy lento, así como una película... no me acuerdo, estaba en un antro, no recuerdo nada”, contestó la estrella de Nickelodeon.

Ante el impacto que esto ha generado, los internautas se han preguntado sobre si Mariana Botas tiene novio y la respuesta es no. Su relación más reciente conocida fue con Óscar Cardoso, a quien presentó en 2019 como su “novio de 10", haciendo una referencia a su participación en la serie Una familia de diez.

Desde entonces, Botas ha mantenido en discreción su vida personal.

Drake Bell Mariana Botas
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
Drake Bell - Mariana Botas - La casa de los famosos
Entretenimiento
“Si no bajan esos clips, nos vemos en la corte”: Drake Bell amenaza con demanda a ‘La Casa de los Famosos’
August 15, 2025
 · 
Tania Franco
Tacos de canasta - polémica cinepolis
Entretenimiento
¿Gourmet o gentrificación? La polémica detrás del Combo Godín de Cinépolis
August 15, 2025
 · 
Tania Franco
priscilla-presley-hija-lisa-marie.jpg
Entretenimiento
Acusan a Priscilla Presley de quitar soporte vital a su hija por la herencia
August 15, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
angela-aguilar-entrevista-apple-mujeres-musicajpg
Entretenimiento
Ángela Aguilar envía mensaje a las mujeres tras entrevista de Christian Nodal
August 15, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Georgina-Rodríguez-cristiano-ronaldo-regalos-de-compromiso.jpg
Entretenimiento
Cristiano Ronaldo sorprende a Georgina Rodríguez con millonarios regalos por su compromiso
La modelo e influencer recibió autos y relojes avalados en millones de dólares
August 15, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
mane-de-la-parra-ligia-uriarte-boda.jpeg
Entretenimiento
Mane de la Parra se casó con Ligia Uriarte; las románticas imágenes de su boda
El actor se casó con la actriz de “El ángel de Aurora”
August 15, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
murio-modelo-rusa.jpeg
Entretenimiento
Muere Miss Rusia 2017 en trágico accidente a pocos meses de casarse
A cuatro meses de haber celebrado su boda, Kseniya Alexandrova falleció en un accidente automovilístico
August 15, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
marc anthony y dayanara torres
Entretenimiento
Dayanara Torres cuenta qué hará con el anillo de compromiso que le dio Marc Anthony
La reina de belleza confesó qué hará con uno de los anillos de compromiso que recibió
August 14, 2025
cazzu-nodal-jpg
Entretenimiento
Christian Nodal contó cómo fueron los últimos días que vivió con Cazzu
El cantante detalló cómo acabó su relación con la madre de su hija Inti
August 14, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez