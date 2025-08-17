Quién es el novio de Mariana Botas, actriz que besó a Drake Bell en un antro

Drake Bell amenazó con demandar al reality tras la revelación que hizo Mariana Botas sobre el supuesto encuentro romántico que tuvieron en un antro en la Ciudad de México.

Mariana contó a sus compañeros del reality que conoció a Bell en un antro donde festejaban el cumpleaños de un amigo y que lo “besuqueó toda la noche”. La actriz dijo que el cantante le envió un mensaje que decía: “Besarte anoche fue realmente increíble”.

De acuerdo con la conductora Galilea Montijo, Drake Bell se puso en contacto con la producción de La Casa de los Famosos para pedir que se eliminaran los clips donde la actriz contó la anécdota o de lo contrario, interpondría una demanda.

“Resulta que el niño Bell habló muy enojado amenazando que si no bajaban esa información ‘los veo en la corte’”, contó durante una emisión del programa “Hoy”.

Como era de esperarse, luego de que se viralizó la declaración de Mariana Botas sobre Drake, el famoso fue cuestionado al respecto y expresó, “es una amiga mía... un romántico beso en una noche en el antro, fue muy romántico, la luz fue como así, la miré y muy lento, así como una película... no me acuerdo, estaba en un antro, no recuerdo nada”, contestó la estrella de Nickelodeon.

Ante el impacto que esto ha generado, los internautas se han preguntado sobre si Mariana Botas tiene novio y la respuesta es no. Su relación más reciente conocida fue con Óscar Cardoso, a quien presentó en 2019 como su “novio de 10", haciendo una referencia a su participación en la serie Una familia de diez.

Desde entonces, Botas ha mantenido en discreción su vida personal.