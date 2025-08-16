Suscríbete
Personalidades

Madonna rompe el silencio sobre la violencia que vivió al llegar a Nueva York

La “Reina del Pop” contó que, siendo adolescente en 1979, fue víctima de violencia sexual y asaltos

August 16, 2025 • 
Tania Franco
Madonna - Reina del pop - Nueva York -Música

L. Busacca/WireImage

Madonna, la indiscutible “Reina del Pop”, sorprendió con una reveladora confesión sobre los duros momentos que vivió al llegar a Nueva York a finales de los años 70. Con apenas 19 años, la cantante buscaba cumplir sus sueños, pero se encontró con una realidad mucho más oscura y peligrosa de lo que imaginaba.

En su relato, Madonna recordó que 1979 fue un año especialmente difícil:

En el primer año, me apuntaron con un arma, fui violada en una azotea con un cuchillo en la garganta y mi apartamento fue asaltado tantas veces que dejé de cerrar la puerta.
Madonna.

Madonna

picture alliance/picture alliance via Getty Images

A pesar de la dureza de sus palabras, la artista destacó cómo estas experiencias la moldearon:

Todos esos eventos inesperados no solo me ayudaron a convertirme en la mujer audaz que soy, también me recordaron que soy vulnerable. En la vida, no hay seguridad real, excepto la confianza en uno mismo.
Madonna.

Madonna - New York - Reina del pop

Gie Knaeps/Getty Images

Su testimonio es un recordatorio del coraje y la resiliencia que la han acompañado a lo largo de más de cuatro décadas de carrera, y que la han convertido no solo en un ícono musical, sino en un símbolo de fuerza y superación personal.

