Madonna rompe el silencio sobre la violencia que vivió al llegar a Nueva York

Madonna, la indiscutible “Reina del Pop”, sorprendió con una reveladora confesión sobre los duros momentos que vivió al llegar a Nueva York a finales de los años 70. Con apenas 19 años, la cantante buscaba cumplir sus sueños, pero se encontró con una realidad mucho más oscura y peligrosa de lo que imaginaba.

En su relato, Madonna recordó que 1979 fue un año especialmente difícil:

En el primer año, me apuntaron con un arma, fui violada en una azotea con un cuchillo en la garganta y mi apartamento fue asaltado tantas veces que dejé de cerrar la puerta. Madonna.

picture alliance/picture alliance via Getty Images

A pesar de la dureza de sus palabras, la artista destacó cómo estas experiencias la moldearon:

Todos esos eventos inesperados no solo me ayudaron a convertirme en la mujer audaz que soy, también me recordaron que soy vulnerable. En la vida, no hay seguridad real, excepto la confianza en uno mismo. Madonna.

Gie Knaeps/Getty Images

Su testimonio es un recordatorio del coraje y la resiliencia que la han acompañado a lo largo de más de cuatro décadas de carrera, y que la han convertido no solo en un ícono musical, sino en un símbolo de fuerza y superación personal.