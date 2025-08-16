Madonna rompe el silencio sobre la violencia que vivió al llegar a Nueva York

Madonna, la indiscutible “Reina del Pop”, sorprendió con una reveladora confesión sobre los duros momentos que vivió al llegar a Nueva York a finales de los años 70. Con apenas 19 años, la cantante buscaba cumplir sus sueños, pero se encontró con una realidad mucho más oscura y peligrosa de lo que imaginaba.
En su relato, Madonna recordó que 1979 fue un año especialmente difícil:
En el primer año, me apuntaron con un arma, fui violada en una azotea con un cuchillo en la garganta y mi apartamento fue asaltado tantas veces que dejé de cerrar la puerta.
Madonna.
A pesar de la dureza de sus palabras, la artista destacó cómo estas experiencias la moldearon:
Todos esos eventos inesperados no solo me ayudaron a convertirme en la mujer audaz que soy, también me recordaron que soy vulnerable. En la vida, no hay seguridad real, excepto la confianza en uno mismo.
Madonna.
Su testimonio es un recordatorio del coraje y la resiliencia que la han acompañado a lo largo de más de cuatro décadas de carrera, y que la han convertido no solo en un ícono musical, sino en un símbolo de fuerza y superación personal.