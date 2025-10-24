La novia de Charles Leclerc impone tendencia en el GP de México con la bolsa más original del paddock

El paddock del Gran Premio de México volvió a convertirse en una pasarela de estilo, y esta vez quien acaparó los reflectores no fue un piloto, sino la novia de Charles Leclerc, Alexandra Saint Mleux deslumbró con un look romántico y sofisticado.

Luciendo un vestido blanco de inspiración boho, completó su outfit con una de las piezas más virales del año: la “Maren Artificial Crystal Heart Shaped Bag” de JW Pei, una mini bolsa en forma de corazón anatómico con acabado de cristal rojo y herrajes dorados.

Instagram

Esta pieza, valuada en $206 dólares, pertenece a la colección Maren de la firma JW Pei, reconocida por su diseño sustentable y estética escultórica. El modelo está disponible también en azul cobalto, dorado y negro.

Durante el recorrido por el circuito, Charles y su novia pasearon junto a su perro Leo Leclerc, robando sonrisas y convirtiéndose en una de las escenas más comentadas del fin de semana del Mexico GP 2025.

