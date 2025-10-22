Ella es la guapa novia mexicana del piloto Charles Leclerc

La influencer de arte y moda de 22 años, Alexandra Saint Mleux es la guapa novia mexicana del piloto de Ferrari Charles Leclerc.

Sobre la mujer que conquistó el corazón del piloto, se sabe que cuenta con un perfil creciente en el mundo de la moda y el paddock. En su cuenta de Instagram con dos millones de seguidores, se dedica a compartir sus obras de arte favoritas.

Alexandra nació en Italia, sin embargo, tiene ascendencia mexicana por su madre y argentina por parte de su padre. Actualmente, vive en París, donde estudia historia del arte en la escuela del Louvre. Ha trabajado en entornos vinculados al arte y ha colaborado con marcas de estilo. La mezcla de culturas ha influido en su vida personal y su interés por la moda y el arte.

Se sabe que es el apoyo incondicional de su pareja, a quien apoya con frecuencia en los Grandes Premios. Aunque mantiene un perfil público relativamente bajo, su presencia junto a Leclerc en eventos de alto perfil llaman la atención. Gracias a su ascendencia mixta sabe hablar tres idiomas a la perfección, español, inglés y francés.

Los rumores de su romance comenzaron a principios de 2023, hasta que su relación fue confirmada públicamente a lo largo de la temporada de este año, por lo que llevan más de dos años juntos. Su presencia junto al piloto de Ferrari en eventos del mundo del automovilismo ha llamado la atención.

