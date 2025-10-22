Suscríbete
Entretenimiento

Los detalles del vestido de novia de Stella Banderas, hija de Antonio Banderas

El vestido que eligió Stella rinde homenaje a sus raíces: “Quería algo un poco gótico, romántico e inspirado en el encaje español”, dijo

October 22, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
stella-banderas-.jpeg

Stella del Carmen y el empresario Alex Gruszkynski se casaron en una íntima y lujosa boda en un monasterio de Valladolid, España. La ceremonia se llevó bajo estrictas medidas de seguridad para evitar cualquier filtración.

La celebración reunió a varias estrellas en la Abadía Retuerta LeDomaine, un monasterio del siglo XII convertido en hotel de lujo, que destaca por su belleza y privacidad.

El lugar está rodeado de viñedos y cuenta con un restaurante con estrella Michelín, así como también tiene spa y helipuerto. De acuerdo con El País, se prohibió el uso de teléfonos celulares, además todo el personal que se contrató firmó contratos de confidencialidad.

A la lujosa boda habrían asistido 200 invitados, entre ellos, la hermanastra de Stella, la actriz Dakota Johnson, así como la legendaria actriz Tippi Hedren, abuela materna de la novia.

Antonio Banderas llevó a su hija al altar y se dejó ver muy feliz en un encuentro con la prensa. “Ha sido muy bonito, emocionante, estamos muy contentos”, dijo a los medios, con quienes brindó con champagne a las afueras del lugar.

La hija de Antonio y Melanie eligió un diseño con acento español para su boda, un vestido de encajes con el que lució espectacular. En imágenes publicadas por una famosa revista se puede apreciar con detalle su vestido de novia, un diseño confeccionado por la firma Rodarte, en gasa y con escote de estilo corazón.

Aunque rodarte es una firma de origen californiano tiene raíces similares a las de la propia Stella, ya que pertenece a las hermanas Kate y Laura Mulleavy que, a pesar de ser estadounidenses, han utilizado el apellido de soltera de su madre, el cual tiene pronunciación y de origen español, como la propia Stella.

El vestido deja los hombros al descubierto, y cuenta con un velo de tres metros de longitud, confeccionado en encaje. El vestido con toque gótico se complementó con unos pendientes de diamantes que rescató del joyero de su familia materna. Un detalle que llamó la atención de su look es el ramo de calas negras con el que Stella consiguió dar un toque gótico al mismo.

“Quería un vestido que pareciera sacado de una historia de fantasía. También algo un poco gótico, muy romántico e inspirado en el encaje español. Ha sido increíblemente divertido participar en cada detalle. Creo que refleja mi personalidad y mi estética a la perfección”, dijo.

Stella Banderas Antonio Banderas
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
Lanzan video inédito de Juan Gabriel
Entretenimiento
Concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes se proyectará en Zócalo de la CDMX
October 21, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
britney spears
Entretenimiento
Britney Spears asegura que sufre daño cerebral
October 21, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Gianluca Ginoble olvida el micrófono en pleno concierto y su divertida reacción conquista las redes
Entretenimiento
Gianluca Ginoble olvida el micrófono en pleno concierto y su divertida reacción conquista las redes
October 21, 2025
 · 
Tania Franco
Juanpa Zurita conoce a Guillermo del Toro durante la premiere de "Frankenstein" - Nueva York
Entretenimiento
Juanpa Zurita y Guillermo del Toro en la premiere mundial de ‘Frankenstein
October 21, 2025
 · 
Tania Franco
Barbie Ferreira deslumbra con su transformación
Entretenimiento
Barbie Ferreira sorprende con su nueva imagen
La actriz, recordada por su papel de Kat en Euphoria, reapareció con una sorprendente transformación que ha generado admiración y revuelo en redes sociales
October 21, 2025
 · 
Tania Franco
Rosalía hizo historia en Callao por su nuevo álbum LUX
Entretenimiento
Rosalía convierte la plaza de Callao en un experimento social, ¿terminó en decepción?
Miles de fans se reunieron en Madrid tras un misterioso live de Rosalía que terminó convirtiéndose en un fenómeno viral sin precedentes
October 20, 2025
 · 
Tania Franco
belinda
Entretenimiento
Belinda revela que fue hospitalizada de emergencia
Con una rodillera visible en su pierna izquierda, la cantante explicó que atraviesa un momento complicado de salud
October 20, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
shakira-jennifer-lopez-super-bowl.jpeg
Entretenimiento
Jennifer Lopez rompe el silencio sobre si tuvo conflicto con Shakira en el show del Super Bowl
La diva del bronx aclaró que su crítica no fue hacia Shakira, sino a la producción del Super Bowl 2020
October 20, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
kevin-federline-britney-spears-polemica.jpeg
Entretenimiento
Britney Spears se defiende de las polémicas acusaciones de su exesposo Kevin Federline
La cantante negó los señalamientos en el nuevo libro del padre de sus hijos y aseguró que sus declaraciones buscan dañarla
October 20, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez