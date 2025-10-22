Suscríbete
Joe Jonas habla por primera vez de su divorcio con Sophie Turner

El integrante de los Jonas Brothers habló por primera vez sobre su separación con la actriz de Game of Thrones

October 22, 2025 • 
Tania Franco
Joe Jonas habla de su divorcio con Sophie Turner

Después de meses de silencio, Joe Jonas habló por primera vez sobre su divorcio con Sophie Turner, en una entrevista donde se sinceró sobre los retos personales y emocionales que atravesó. Con un tono sereno y honesto, el cantante aseguró que el proceso no fue fácil, pero que aprendió a encontrar fuerza en su entorno más cercano.

El divorcio es difícil. No es fácil para nadie. La gente es muy rápida para hacer suposiciones, y estoy agradecido de tener a mis hermanos, a mi familia y a mis amigos.
Joe Jonas.

La historia de Joe Jonas y Sophie Turner parecía sacada de un cuento moderno. Se casaron en 2019, formaron una familia y se convirtieron en una de las parejas más queridas de Hollywood. Sin embargo, en 2023 sorprendieron al mundo con un comunicado conjunto anunciando su separación.

Joe Jonas y Sophie Turner

Aunque pidieron respeto y privacidad, los rumores y las especulaciones no se hicieron esperar. Hoy, Joe rompe el silencio y deja claro que el divorcio fue un proceso doloroso, pero también transformador.

Estoy agradecido por tener a mis hermanos y amigos. Ellos me apoyaron incluso cuando no quería hablar del tema...
Joe Jonas.

Durante la gira mundial de los Jonas Brothers, Joe encontró en la música un espacio para sanar. Subirse al escenario y cantar cada noche lo ayudó a reencontrarse con su propósito y a sobrellevar el dolor.

Jonas Brothers

Poder tener una relación de co-paternidad con Sophie y darte cuenta de que haces todo por tus hijos… eso lo cambia todo. Haré cualquier cosa por ellas.
Joe Jonas.

Más que un testimonio sobre el divorcio, las palabras de Joe Jonas reflejan un mensaje de esperanza. Habla de resiliencia, gratitud y del poder de sanar sin rencor. Lejos de los titulares o los rumores, el cantante demuestra que se puede salir adelante con madurez, honestidad y amor por los hijos.

