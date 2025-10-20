Suscríbete
Britney Spears se defiende de las polémicas acusaciones de su exesposo Kevin Federline

La cantante negó los señalamientos en el nuevo libro del padre de sus hijos y aseguró que sus declaraciones buscan dañarla

October 20, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
kevin-federline-britney-spears-polemica.jpeg

El exbailarín incluyó en su libro de memorias “You Thought You Knew”, declaraciones sobre la vida de Britney Spears incluyendo episodios que involucran su maternidad, su presunto consumo de drogas y comportamientos erráticos durante su relación.

De acuerdo con fragmentos del texto, Kevin describe una escena en la que Spears supuestamente habría consumido cocaína durante una fiesta, mientras amamantaba a uno de sus hijos. Según su versión, esto ocurrió durante la presentación de su disco “Playing With Fire”, y asegura que esto derivó en su ruptura.

“Cuando abrí la puerta vi a Britney y a una amiga esnifando una gruesa línea de coca. Le pedí que no fuera a casa a amamantar a los niños así”.

Según Federline, la artista reaccionó arrojándole un trago al rostro. Además, Kevin dijo que sus hijos Sean Preston y Jayden James, quienes ahora tienen 20 y 19 años, habrían llegado a tenerle miedo a su madre y decían no querer ir a casa con ella cuando la pareja ya estaba separada, debido a que, “a veces se despertaban por la noche y la encontraban de pie, en silencio, en la puerta, mirándolos dormir -'Oh, ¿estás despierto?"- con un cuchillo en la mano. Luego se daba la vuelta y se iba sin dar explicaciones”.

El libro de memorias de Federline, previsto para el 21 de octubre, expresa su preocupación por Britney, asegurando que “se ha vuelto imposible fingir que todo va bien”.

“La verdad es que parece que esta situación con Britney se precipita hacia algo irreversible... desde mi perspectiva, el tiempo corre y nos acercamos a un punto sin retorno. Algo malo va a ocurrir si las cosas no cambian, y mi mayor temor es que nuestros hijos se queden sosteniendo los pedazos”, señala.

Ante estas declaraciones, Britney Spears se pronunció y dijo que son “mentiras crueles”. “El constante abuso de mi exesposo es extremadamente doloroso y agotador. Siempre he suplicado y gritado para tener una vida con mis hijos. Las relaciones con adolescentes varones son complejas. Me he sentido desmoralizada por esta situación y siempre he pedido, casi suplicado, que formen parte de mi vida. Mis dos hijos siempre han sido testigos de la falta de respeto de su padre hacia mí. Ellos necesitan hacerse responsables de sí mismos. Uno de mis hijos solo me ha visto durante 45 minutos en los últimos cinco años, y el otro solo cuatro ocasiones en ese mismo periodo. Yo también tengo orgullo. A partir de ahora, les haré saber cuándo estoy disponible”.

“Estas mentiras piadosas en ese libro van directas al banco y yo soy la única que realmente sale herida. Siempre los amaré, y si realmente me conoces, no le prestarás atención a los periódicos sobre mi salud mental y mi consumo de alcohol. Soy una mujer bastante inteligente que ha estado tratando de vivir una vida sagrada y privada durante los últimos cinco años. Hablo de esto porque ya he tenido suficiente y cualquier mujer de verdad haría lo mismo”.

Britney Spears Kevin Federline
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
