El 2016 vuelve a sacudir a Justin, Selena y Hailey, ¿un triángulo amoroso sin fin?

El pasado volvió a alcanzarlos. El trend del 2016, que invita a compartir imágenes de lo que se vivía hace casi una década, terminó por reabrir una de las narrativas más discutidas del pop reciente: la de Justin Bieber, Selena Gomez y Hailey Bieber. Lo que parecía un ejercicio de nostalgia se convirtió rápidamente en gasolina para las teorías.

Todo estalló cuando usuarios revivieron una fotografía de Justin Bieber y Selena Gomez de 2016, acompañada del comentario “vivan los novios”, al que el cantante reaccionó recientemente. El gesto fue interpretado por muchos como algo más que un simple like: para los fans, fue un recordatorio de un año marcado por idas y vueltas, emociones sin cerrar y decisiones que aún generan debate.

¿Justin estuvo con Selena el mismo año que con Hailey?

Casi al mismo tiempo, Hailey Bieber se sumó al trend compartiendo imágenes de ese mismo año, incluyendo una fotografía besando a Justin en 2016. El detalle no pasó desapercibido: esa etapa coincidía con uno de los momentos más confusos en la relación de Justin y Selena, lo que llevó a que las redes cuestionaran nuevamente la línea de tiempo y el inicio real de la historia entre Justin y Hailey.

Hailey Bieber.

Sin declaraciones oficiales ni aclaraciones directas, el cruce de imágenes, comentarios y silencios volvió a poner el foco en 2016 como el año que nunca dejó de perseguir a Justin Bieber. En plena era digital, una foto del pasado basta para reactivar narrativas, dividir opiniones y demostrar que, para el fandom, hay historias que nunca terminan de cerrarse.