Suscríbete
Entretenimiento

Justin Bieber sorprende al interactuar con una foto junto a Selena Gomez de 2016

La interacción ocurrió en medio del trend 2016 y volvió a poner a Jelena en el centro de la conversación

Enero 18, 2026 • 
Tania Franco
Selena Gomez, Justin Bieber y su hermana

Justin Bieber volvió a convertirse en tendencia tras dar “like” a un comentario en español que decía “vivan los novios” en una fotografía junto a Selena Gomez, publicada originalmente el 19 de marzo de 2016. El comentario fue dejado recientemente, en medio del auge del trend 2016, y el gesto no pasó desapercibido para los usuarios, que rápidamente comenzaron a compartir capturas y teorías en redes sociales.

Justin Bieber sorprende al interactuar con una foto junto a Selena Gomez de 2016

Justin Bieber.

El trend 2016 ha llevado a miles de personas —incluidas celebridades— a revivir publicaciones de hace casi una década, impulsadas por la nostalgia de una era marcada por la música, la moda y relaciones icónicas. En ese contexto, las antiguas fotos de Justin Bieber han vuelto a circular con fuerza, especialmente aquellas relacionadas con su historia con Selena Gomez, una de las parejas más comentadas de la década pasada.

justin-bieber-selena-gomez-1200x675.jpg

GETTY IMAGES

El “like” llamó especialmente la atención porque ocurre en un momento en el que Justin Bieber está casado con Hailey Bieber, mientras que Selena Gomez con Benny Blanco. Aunque no hubo ningún comentario adicional por parte del cantante, el simple gesto fue suficiente para encender la conversación y reavivar el interés por una relación que marcó a toda una generación.

justin-bieber-hailey-bieberjpg

Getty

Más allá de las interpretaciones, el episodio confirma el poder de la nostalgia en redes sociales y cómo una acción mínima puede convertirse en tema global. Diez años después, 2016 sigue siendo un año emocionalmente vigente para los fans, y cualquier referencia a esa etapa continúa generando impacto, conversación y titulares.

Selena Gomez Hailey Bieber Justin Bieber
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Relacionadas
Matt Damon y Ben Affleck recrean su icónica foto de 1997 y despiertan la nostalgia en Hollywood
Entretenimiento
Matt Damon y Ben Affleck recrean su icónica foto de 1997 y despiertan la nostalgia en Hollywood
Enero 16, 2026
 · 
Tania Franco
MrBeast explica por qué su cuenta bancaria está en números negativos pese a su millonaria fortuna
Entretenimiento
MrBeast explica por qué su cuenta bancaria está en números negativos pese a su millonaria fortuna
Enero 16, 2026
 · 
Tania Franco
Bobby Berk revela la verdad detrás del emotivo episodio de Queer Eye que marcó a millones
Entretenimiento
“No me pidan rehacer una iglesia”: Bobby Berk revela la historia detrás del episodio más emotivo de Queer Eye
Enero 16, 2026
 · 
Tania Franco
julio-iglesias-miranda.jpg
Entretenimiento
Julio Iglesias rompe el silencio ante las acusaciones y un video de su pasado vuelve a encender la polémica
Enero 16, 2026
 · 
Tania Franco
andrea-legarreta-nuevo-novio.jpeg
Entretenimiento
Andrea Legarreta estrena nuevo romance y así reacciona Erik Rubín
La conductora confirmó que se está dando una nueva oportunidad en el amor con el influencer Luis Carlos Origel de 41 años, quien ya era su amigo desde hace tiempo
Enero 15, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
sasha montenegro hijos
Entretenimiento
Así lucen actualmente Nabila y Alexander, los herederos de la fortuna de Sasha Montenegro y José López Portillo
Fruto de su polémica relación y posterior matrimonio, Sasha Montenegro y José López Portillo tuvieron dos hijos: Nabila y Alexander, quienes han procurado llevar una vida paralela a la de sus mediáticos padres. Así lucen actualmente los herederos de la fortuna de los López Portillo-Montenegro
Febrero 15, 2024
 · 
Andrea Ávila
Ellos son los hijos de Lupita D'Alessio ¿a qué se dedican actualmente.jpg
Entretenimiento
Ellos son los hijos de Lupita D’Alessio ¿a qué se dedican actualmente?
Lupita D’Alessio tiene tres hijos, conócelos aquí
Marzo 07, 2023
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
MICHELLE-RENAUD.jpg
Entretenimiento
Michelle Renaud habla de su personaje en Mamá Reinventada
La actriz que recientemente protagonizó la portada de Vanidades, cuenta detalles de su nuevo proyecto
Mayo 25, 2025