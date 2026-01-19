Justin Bieber sorprende al interactuar con una foto junto a Selena Gomez de 2016

Justin Bieber volvió a convertirse en tendencia tras dar “like” a un comentario en español que decía “vivan los novios” en una fotografía junto a Selena Gomez, publicada originalmente el 19 de marzo de 2016. El comentario fue dejado recientemente, en medio del auge del trend 2016, y el gesto no pasó desapercibido para los usuarios, que rápidamente comenzaron a compartir capturas y teorías en redes sociales.

El trend 2016 ha llevado a miles de personas —incluidas celebridades— a revivir publicaciones de hace casi una década, impulsadas por la nostalgia de una era marcada por la música, la moda y relaciones icónicas. En ese contexto, las antiguas fotos de Justin Bieber han vuelto a circular con fuerza, especialmente aquellas relacionadas con su historia con Selena Gomez, una de las parejas más comentadas de la década pasada.

El “like” llamó especialmente la atención porque ocurre en un momento en el que Justin Bieber está casado con Hailey Bieber, mientras que Selena Gomez con Benny Blanco. Aunque no hubo ningún comentario adicional por parte del cantante, el simple gesto fue suficiente para encender la conversación y reavivar el interés por una relación que marcó a toda una generación.

Más allá de las interpretaciones, el episodio confirma el poder de la nostalgia en redes sociales y cómo una acción mínima puede convertirse en tema global. Diez años después, 2016 sigue siendo un año emocionalmente vigente para los fans, y cualquier referencia a esa etapa continúa generando impacto, conversación y titulares.