Rachel McAdams recibe su estrella en el Paseo de Hollywood

La intérprete canadiense Rachel McAdams fue reconocida con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, uno de los máximos honores dentro de la industria del entretenimiento.

La ceremonia se llevó a cabo en Hollywood Boulevard en Los Ángeles, donde se develó la estrella número 2,833 en la categoría de cine.

Al evento asistieron amigos, familiares y colegas de la actriz. Durante su discurso, Rachel reconoció la importancia del apoyo de su familia en su carrera.

“Quiero detener el tiempo un segundo, porque solo se tienen unos pocos momentos así en la vida para agradecerles todo en este escenario. Todo es gracias a ustedes, al amor que nos dieron, a la hermosa infancia que nos dieron y por creer en mí mucho antes de que yo pudiera comprender cómo creer en mí misma”.

Rachel debutó a principios de los años 2000 y alcanzó la fama mundial en 2004. Sus personajes de Regina George, la reina absoluta del sarcasmo en Mean Girls, y Allie Hamilton, el rostro del romanticismo eterno en The Notebook, marcaron su carrera.