Suscríbete
Entretenimiento

Rachel McAdams recibe su estrella en el Paseo de Hollywood

La actriz fue homenajeada por más de dos décadas de trayectoria en el cine

Enero 22, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
rachel-mcadams-estrella.jpeg

La intérprete canadiense Rachel McAdams fue reconocida con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, uno de los máximos honores dentro de la industria del entretenimiento.

La ceremonia se llevó a cabo en Hollywood Boulevard en Los Ángeles, donde se develó la estrella número 2,833 en la categoría de cine.

Al evento asistieron amigos, familiares y colegas de la actriz. Durante su discurso, Rachel reconoció la importancia del apoyo de su familia en su carrera.

WhatsApp Image 2026-01-22 at 4.10.35 PM.jpeg

“Quiero detener el tiempo un segundo, porque solo se tienen unos pocos momentos así en la vida para agradecerles todo en este escenario. Todo es gracias a ustedes, al amor que nos dieron, a la hermosa infancia que nos dieron y por creer en mí mucho antes de que yo pudiera comprender cómo creer en mí misma”.

Rachel debutó a principios de los años 2000 y alcanzó la fama mundial en 2004. Sus personajes de Regina George, la reina absoluta del sarcasmo en Mean Girls, y Allie Hamilton, el rostro del romanticismo eterno en The Notebook, marcaron su carrera.

Rachel McAdams
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
¿Cuándo inicia la preventa para el concierto de Harry Styles en México 2026?
Entretenimiento
¿Cuándo inicia la preventa para el concierto de Harry Styles en México 2026?
Enero 22, 2026
 · 
Tania Franco
Margot Robbie es nombrada la mujer más guapa del mundo en 2026
Entretenimiento
Margot Robbie es nombrada la mujer más guapa del mundo en 2026
Enero 21, 2026
 · 
Regina Cuevas de la Fuente
Descubre los precios oficiales de los boletos para Cristian Castro en el Auditorio Nacional
Entretenimiento
Los precios oficiales de los boletos para Cristian Castro en el Auditorio Nacional
Enero 21, 2026
 · 
Regina Cuevas de la Fuente
unnamed (4).png
Entretenimiento
“El jardín que soñamos”, de Joaquín del Paso, estreno mundial en la 76 Berlinale
Enero 21, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Filtran mensajes entre Taylor Swift y Blake Lively sobre Justin Baldoni
Entretenimiento
¿Qué decían los mensajes entre Taylor Swift y Blake Lively sobre Justin Baldoni?
Las conversaciones privadas, desclasificadas por un juez, forman parte del conflicto legal que rodea la película It “Ends With Us”
Enero 21, 2026
 · 
Tania Franco
Así respondió David Beckham a las acusaciones públicas de Brooklyn y un video del pasado resurge
Entretenimiento
Así respondió David Beckham a las acusaciones públicas de Brooklyn y un video del pasado resurge
El exfutbolista rompe el silencio tras el fuerte mensaje de su hijo en redes y una ola de atención mediática familiar
Enero 20, 2026
 · 
Tania Franco
¿Brooklyn Beckham mintió? La verdad detrás del vestido de novia de Nicola Peltz diseñado por victoria Beckham
Entretenimiento
¿Brooklyn mintió? La verdad detrás del vestido de novia de Nicola Peltz diseñado por Victoria Beckham
La polémica por la boda, las wedding planners despedidas y la narrativa que hoy vuelve a estar bajo la lupa
Enero 20, 2026
 · 
Tania Franco
Así se ven hoy los protagonistas de High School Musical, 20 años después de su estreno
Entretenimiento
¿Cómo se ven hoy los protagonistas de High School Musical, 20 años después de su estreno?
Dos décadas después del fenómeno juvenil, Zac Efron, Vanessa Hudgens y el resto del elenco celebran con nostalgia y nuevas etapas en sus vidas
Enero 20, 2026
 · 
Tania Franco