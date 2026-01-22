¿Por qué Guillermo del Toro quedó fuera de los Oscars 2026?

Las nominaciones a los Premios Óscar son determinadas por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, una organización compuesta por miles de profesionales del cine divididos en ramas (dirección, actuación, guion, edición, etc.).

¿Quiénes votan?

Cada uno de los especialistas votan por los que consideran “lo mejor de lo mejor”, dentro de su propia rama. Los directores eligen a los nominados a Mejor Director, los actores a las categorías interpretativas, y así sucesivamente. La categoría de Mejor Película es la única en la que pueden votar todos los miembros, por eso a veces gana la más “inesperada”, siendo que este es el voto más robusto.

Las nominaciones surgen de una primera ronda de votación confidencial, basada en el conteo de votos, sin deliberación colectiva ni jurado.

El caso de Guillermo del Toro en los Óscar 2026

En la edición 2026, la película “Frankenstein” fue considerada elegible y obtuvo reconocimiento en 9 categorías, incluida Mejor Película. Sin embargo, Guillermo del Toro no alcanzó el número de votos necesario dentro de la rama de directores para figurar entre los cinco nominados a Mejor Dirección.

Esto no responde a una exclusión ni a una descalificación, sino al resultado matemático del proceso de votación, en un año marcado por una competencia particularmente fuerte entre realizadores con propuestas igualmente respaldadas por el gremio.

La ausencia de Guillermo del Toro en la categoría de Mejor Director en los Óscar 2026 es consecuencia directa del sistema de votación de la Academia, que opera por ramas y de forma independiente por categoría. Aunque Frankenstein fue reconocida por la institución, la votación específica de los directores favoreció a otros cineastas ese año.