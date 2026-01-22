¿Cuándo inicia la preventa para el concierto de Harry Styles en México 2026?

La espera terminó para los fans mexicanos de Harry Styles, después del 2023, el ex integrante de One Direction se dio un descanso de los escenarios. La preventa Banamex oficial de boletos para sus conciertos en la Ciudad de México como parte del Together, Together Tour 2026 dará inicio el 28 de enero de 2026 a las 11:00 de la mañana en Ticketmaster México. La venta general a partir del 29 de enero - 11:00hrs.

El cantante británico se presentará los días 31 de julio y 1 de agosto de 2026 en el Estadio GNP Seguros, uno de los recintos más importantes para espectáculos internacionales en el país. Ambas fechas forman parte de su esperado regreso a México, tras el éxito rotundo de sus giras anteriores.

La alta demanda es prácticamente un hecho, por lo que se recomienda a los seguidores estar atentos desde el inicio de la preventa para asegurar su lugar. Los conciertos contarán además con Jorja Smith como invitada especial, elevando aún más la expectativa alrededor de estos shows.

Con este anuncio, Harry Styles confirma que México sigue siendo una parada clave en sus giras mundiales, y todo apunta a que las entradas se agotarán rápidamente desde la preventa. La primera canción estrena el 23 de enero para dar apertura a su nueva era.