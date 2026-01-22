Suscríbete
Entretenimiento

¿Cuándo inicia la preventa para el concierto de Harry Styles en México 2026?

¡La espera terminó para los fans mexicanos del cantante británico! Te contamos fecha, horario y sede confirmados

Enero 22, 2026 • 
Tania Franco
¿Cuándo inicia la preventa para el concierto de Harry Styles en México 2026?

La espera terminó para los fans mexicanos de Harry Styles, después del 2023, el ex integrante de One Direction se dio un descanso de los escenarios. La preventa Banamex oficial de boletos para sus conciertos en la Ciudad de México como parte del Together, Together Tour 2026 dará inicio el 28 de enero de 2026 a las 11:00 de la mañana en Ticketmaster México. La venta general a partir del 29 de enero - 11:00hrs.

El cantante británico se presentará los días 31 de julio y 1 de agosto de 2026 en el Estadio GNP Seguros, uno de los recintos más importantes para espectáculos internacionales en el país. Ambas fechas forman parte de su esperado regreso a México, tras el éxito rotundo de sus giras anteriores.

La alta demanda es prácticamente un hecho, por lo que se recomienda a los seguidores estar atentos desde el inicio de la preventa para asegurar su lugar. Los conciertos contarán además con Jorja Smith como invitada especial, elevando aún más la expectativa alrededor de estos shows.

Con este anuncio, Harry Styles confirma que México sigue siendo una parada clave en sus giras mundiales, y todo apunta a que las entradas se agotarán rápidamente desde la preventa. La primera canción estrena el 23 de enero para dar apertura a su nueva era.

Harry Styles
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Relacionadas
cristian-castro-estudios-secundaria.jpg
Entretenimiento
Descubre los precios oficiales de los boletos para Cristian Castro en el Auditorio Nacional
Enero 21, 2026
 · 
Regina Cuevas de la Fuente
dolly hoy.jpeg
Entretenimiento
Dolly Parton une fuerzas con cuatro superestrellas al lanzar la nueva versión de un clásico suyo
Enero 21, 2026
 · 
Vanessa Villalba Alcocer
Captura de pantalla 2026-01-16 a la(s) 5.36.22 p.m..png
Entretenimiento
Quién es Emily Bader, la actriz que da vida a “Poppy Wright” en People We Meet on Vacation
Enero 21, 2026
 · 
Camila Torre Forcén
El 2016 vuelve a sacudir a Justin, Hailey Bieber, y Selena Gomez, ¿un triángulo amoroso sin fin?
Entretenimiento
El 2016 vuelve a sacudir a Justin, Selena y Hailey, ¿un triángulo amoroso sin fin?
Enero 21, 2026
 · 
Tania Franco
Filtran mensajes entre Taylor Swift y Blake Lively sobre Justin Baldoni
Entretenimiento
¿Qué decían los mensajes entre Taylor Swift y Blake Lively sobre Justin Baldoni?
Las conversaciones privadas, desclasificadas por un juez, forman parte del conflicto legal que rodea la película It “Ends With Us”
Enero 21, 2026
 · 
Tania Franco
Así respondió David Beckham a las acusaciones públicas de Brooklyn y un video del pasado resurge
Entretenimiento
Así respondió David Beckham a las acusaciones públicas de Brooklyn y un video del pasado resurge
El exfutbolista rompe el silencio tras el fuerte mensaje de su hijo en redes y una ola de atención mediática familiar
Enero 20, 2026
 · 
Tania Franco
¿Brooklyn Beckham mintió? La verdad detrás del vestido de novia de Nicola Peltz diseñado por victoria Beckham
Entretenimiento
¿Brooklyn mintió? La verdad detrás del vestido de novia de Nicola Peltz diseñado por Victoria Beckham
La polémica por la boda, las wedding planners despedidas y la narrativa que hoy vuelve a estar bajo la lupa
Enero 20, 2026
 · 
Tania Franco
Así se ven hoy los protagonistas de High School Musical, 20 años después de su estreno
Entretenimiento
¿Cómo se ven hoy los protagonistas de High School Musical, 20 años después de su estreno?
Dos décadas después del fenómeno juvenil, Zac Efron, Vanessa Hudgens y el resto del elenco celebran con nostalgia y nuevas etapas en sus vidas
Enero 20, 2026
 · 
Tania Franco