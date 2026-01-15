Harry Styles rompe el silencio y anuncia nuevo disco

Harry Styles confirmó su nuevo álbum, “Kiss All The Time. Disco, Occasionally”., con una publicación que marca su vuelta a la música, luego de meses de silencio en redes. Su último post había sido una imagen en homenaje a Liam Payne, su excompañero de One Direction, tras su fallecimiento, lo que hace que este anuncio cobre un significado especial para fans y para su historia personal.

Hasta ahora, Styles ha lanzado tres discos como solista, después de la separación en 2016, de la banda británica One Direction, que lo catapultó en la fama mundial. Sin embargo, su carrera como artista solista ha sido tan exitosa como su recorrido con el grupo que salió del programa The X Factor, donde Simon Cowell llevaba el control general de 1D:

“Harry Styles” 2017 — su disco debut, donde se presentó con un sonido rock-pop renovado;

“Fine Line” 2019 — álbum que lo llevó a explorar baladas y texturas más íntimas;

“Harry’s House” 2022 — galardonado con múltiples premios y con éxito internacional.



Con este nuevo proyecto, Harry explora influencias disco y ritmos contemporáneos, prometiendo un sonido fresco sin perder su sello personal. La revelación del título y la fecha de lanzamiento ha generado gran expectación entre fans y prensa alrededor del mundo.