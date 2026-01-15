Suscríbete
Entretenimiento

Harry Styles rompe el silencio y anuncia nuevo disco

El cuarto disco del artista llega el 6 de marzo y marca una nueva etapa sonora tras casi cinco años desde su último lanzamiento

Enero 15, 2026 • 
Tania Franco
harry styles

Getty

Harry Styles confirmó su nuevo álbum, “Kiss All The Time. Disco, Occasionally”., con una publicación que marca su vuelta a la música, luego de meses de silencio en redes. Su último post había sido una imagen en homenaje a Liam Payne, su excompañero de One Direction, tras su fallecimiento, lo que hace que este anuncio cobre un significado especial para fans y para su historia personal.

Hasta ahora, Styles ha lanzado tres discos como solista, después de la separación en 2016, de la banda británica One Direction, que lo catapultó en la fama mundial. Sin embargo, su carrera como artista solista ha sido tan exitosa como su recorrido con el grupo que salió del programa The X Factor, donde Simon Cowell llevaba el control general de 1D:

  • “Harry Styles” 2017 — su disco debut, donde se presentó con un sonido rock-pop renovado;
  • “Fine Line” 2019 — álbum que lo llevó a explorar baladas y texturas más íntimas;
  • “Harry’s House” 2022 — galardonado con múltiples premios y con éxito internacional.

Con este nuevo proyecto, Harry explora influencias disco y ritmos contemporáneos, prometiendo un sonido fresco sin perder su sello personal. La revelación del título y la fecha de lanzamiento ha generado gran expectación entre fans y prensa alrededor del mundo.

Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Relacionadas
ana-de-la-reguera-caras-un-hombre-por-semana-pelicula.jpg
Entretenimiento
EXCLUSIVA Ana de la Reguera regresa al cine con “Un hombre por semana”
Enero 14, 2026
 · 
Caleb Torres
victoria ruffo
Entretenimiento
Victoria Ruffo habla de Eugenio Derbez como papá y su relación con José Eduardo
Enero 14, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
WhatsApp Image 2026-01-14 at 12.40.36 PM.jpeg
Entretenimiento
Se estrena el primer adelanto de la tercera temporada de “Euphoria”
Enero 14, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
diego-boneta-renata-notni-1200x675.jpg
Entretenimiento
Diego Boneta y Renata Notni ya viven juntos y opinan del matrimonio
Enero 14, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
andre-legarreta-luis-carlos-origel-1200x675.jpg
Entretenimiento
Quién es Luis Carlos, el sobrino que Pepillo Origel que despertó los rumores de un romance con Andrea Legarreta
La pareja fue vista durante un concierto de Alejandro Fernández con lo que comenzaron las especulaciones
Noviembre 01, 2024
 · 
Laura Reyes
jacob-elordi-margot-robbie.jpeg
Entretenimiento
¡Estrenos de cine 2026! Las películas más esperadas del año
Secuelas icónicas, adaptaciones literarias y grandes apuestas que prometen llevarnos de regreso al cine
Enero 14, 2026
 · 
Tania Franco
rosalia-tipografia-instagram.jpg
Entretenimiento
Rosalía y Loli Bahía son captadas juntas tomadas de la mano en París
La cantante y la modelo se dejaron ver muy felices juntas
Enero 14, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
nicola peltz victoria beckham
Entretenimiento
¿Nicola Peltz borró a los Beckham de Instagram? El gesto que reaviva los rumores de tensión familiar
Cuando las fotos desaparecen, las preguntas se multiplican y el pasado sale a la luz
Enero 13, 2026
 · 
Tania Franco