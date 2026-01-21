Suscríbete
Belleza

Margot Robbie es nombrada la mujer más guapa del mundo en 2026

La actriz australiana, protagonista de Barbie, encabeza la votación global de Ranker, una clasificación basada en la opinión directa de los usuarios.

Enero 21, 2026 • 
Regina Cuevas de la Fuente
La belleza, aunque subjetiva, continúa siendo un tema de conversación constante a nivel global. En una reciente votación abierta realizada por Ranker, plataforma conocida por sus rankings basados en la participación de los usuarios, Margot Robbie fue nombrada la mujer más guapa del mundo en 2026, un reconocimiento que surge directamente de la opinión del público.

Margot Robbie lidera el ranking de belleza en 2026

En esta lista, que refleja popularidad, nombraron a Scarlett Johansson como segundo lugar, mientras que la modelo Carina Zavline se posiciona en el tercero. Al tratarse de una votación abierta, los resultados están en constante cambio, ya que los fans continúan participando e influyendo en el ranking conforme evoluciona la conversación digital.

No es la primera vez que Margot Robbie recibe este tipo de reconocimiento

A lo largo de los últimos años, la actriz australiana ha sido destacada en múltiples encuestas y publicaciones que celebran su belleza y carisma. En del 2025, fue nombrada Mujer del Año por la revista FHM Australia, reafirmando su lugar como uno de los grandes íconos contemporáneos.

Margot Robbie se mantiene como una figura recurrente en las listas de mujeres más bellas del mundo, demostrando que su atractivo va más allá de la estética y conecta con el público a nivel cultural y emocional. Aunque el título cambia según quién clasifique y bajo qué parámetros, su presencia constante confirma su estatus como uno de los rostros más admirados a nivel global.

Regina Cuevas de la Fuente
