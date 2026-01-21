Suscríbete
¿Qué decían los mensajes entre Taylor Swift y Blake Lively sobre Justin Baldoni?

Las conversaciones privadas, desclasificadas por un juez, forman parte del conflicto legal que rodea la película It “Ends With Us”

Enero 21, 2026 • 
Tania Franco
Filtran mensajes entre Taylor Swift y Blake Lively sobre Justin Baldoni

Getty Images.

Una nueva controversia sacude Hollywood tras la liberación de documentos judiciales que revelan conversaciones privadas entre Blake Lively y Taylor Swift, en las que se hacen comentarios críticos sobre Justin Baldoni, actor y director de la película “It Ends With Us”. Los mensajes forman parte de un conflicto legal en curso y han generado un intenso debate en redes sociales.

taylor-swift-blake-lively.jpg

Instagram @blakelively

¿Qué revelan las conversaciones?

Las conversaciones salieron a la luz luego de que un juez determinara que eran relevantes para el proceso judicial entre Lively y Baldoni. Aunque la actriz intentó que permanecieran bajo reserva, el tribunal permitió su incorporación al expediente, lo que abrió la puerta a que parte de su contenido se conociera públicamente.

Justin Baldoni y Blake Lively.jpg

Instagram @itendswithusmovie

De acuerdo con los documentos, en abril de 2023 Blake Lively pidió apoyo a Taylor Swift durante una disputa creativa relacionada con el guion de la película. En esos mensajes, Lively se refirió de forma despectiva a Baldoni — llamándolo “director tonto”, “payaso”, “bitch"— y solicitó a Swift que respaldara una versión revisada del libreto, incluso sin haberlo leído previamente. Swift aceptó apoyar a su amiga y posteriormente participó en una reunión donde se discutió dicho borrador.

En intercambios posteriores, Lively agradeció el respaldo de Swift y utilizó metáforas y referencias culturales para describir la situación, destacando el papel protector que, según ella, jugaron tanto Swift como Ryan Reynolds.

blake lively ryan reynolds

Getty

La filtración de estos mensajes ocurre dentro de una batalla legal compleja. Blake Lively presentó una demanda contra Justin Baldoni alegando conductas inapropiadas durante la producción, mientras que Baldoni respondió con acciones legales propias, negando las acusaciones y señalando un posible intento de dañar su reputación.

Los mensajes privados se utilizan como parte de los argumentos para demostrar cómo se manejaron las decisiones creativas y la narrativa pública del proyecto.

¿Qué papel juega Taylor Swift?

Aunque su nombre aparece en los documentos, Taylor Swift no es parte directa del litigio. Su participación se limita a conversaciones privadas como amiga de Lively y a su presencia puntual en una reunión relacionada con el guion. Hasta el momento, no enfrenta cargos ni demandas.

Taylor Swift, Blake Lively.jpg

Instagram @blakelively

La filtración de estos mensajes confirma que el conflicto alrededor de It Ends With Us va más allá de rumores o especulación en redes. Se trata de un caso legal activo, donde decisiones creativas, relaciones personales y poder mediático se cruzan, dejando claro cómo las conversaciones privadas pueden adquirir un peso decisivo cuando entran al terreno judicial.

