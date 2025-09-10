Blake Lively interpone nueva demanda contra Justin Baldoni

La actriz Blake Lively se amparó en una ley de California que protege a las víctimas de acoso que sufren difamación.

Blake demandó por segunda vez al actor y también director de la película “Romper el círculo”, ahora, por los daños psicológicos y emocionales que le ha causado durante el proceso legal que han enfrentado.

Hasta ahora se desconoce la cifra exacta que exige la actriz, con la que también busca cubrir los gastos judiciales, pero sus abogados y la prensa estadounidense apuntan a “varios millones de dólares”.

La demanda presentada en los juzgados al sur de Nueva York, llega a casi un año de que se iniciara el pleito legal entre los famosos, cuando Lively demandó a Baldoni por acoso sexual en el set del rodaje, y él días después, la contrademandara por difamación, por 400 millones de dólares. En junio, un juez desestimó dicha demanda, sin embargo, Lively asegura que el proceso que ha vivido le ha causado enormes daños emocionales, morales y psicológicos y por ello ha decidido quejarse contra Baldoni en los tribunales.

Blake se amparó en el código civil de California, en el que se pena que se use la difamación como represalía ante alguien que denuncie acoso sexual, protegiendo así a las víctimas.

“Lively tiene derecho al reembolso de los honorarios y gastos de sus abogados, a una triple indemnización por daños y perjuicios, y a una indemnización por daños punitivos”, se lee en la demanda.

