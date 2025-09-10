Suscríbete
Entretenimiento

Blake Lively interpone nueva demanda contra Justin Baldoni

La actriz exige millones de dólares por daños emocionales

September 10, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
justin-baldoni-blake-lively--1200x675.jpg

Continúa la controversia entre Justin Baldoni y Blake Lively

ESPECIAL

La actriz Blake Lively se amparó en una ley de California que protege a las víctimas de acoso que sufren difamación.

Blake demandó por segunda vez al actor y también director de la película “Romper el círculo”, ahora, por los daños psicológicos y emocionales que le ha causado durante el proceso legal que han enfrentado.

Hasta ahora se desconoce la cifra exacta que exige la actriz, con la que también busca cubrir los gastos judiciales, pero sus abogados y la prensa estadounidense apuntan a “varios millones de dólares”.

La demanda presentada en los juzgados al sur de Nueva York, llega a casi un año de que se iniciara el pleito legal entre los famosos, cuando Lively demandó a Baldoni por acoso sexual en el set del rodaje, y él días después, la contrademandara por difamación, por 400 millones de dólares. En junio, un juez desestimó dicha demanda, sin embargo, Lively asegura que el proceso que ha vivido le ha causado enormes daños emocionales, morales y psicológicos y por ello ha decidido quejarse contra Baldoni en los tribunales.

Blake se amparó en el código civil de California, en el que se pena que se use la difamación como represalía ante alguien que denuncie acoso sexual, protegiendo así a las víctimas.

“Lively tiene derecho al reembolso de los honorarios y gastos de sus abogados, a una triple indemnización por daños y perjuicios, y a una indemnización por daños punitivos”, se lee en la demanda.

Blake Lively Justin Baldoni
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
jennifer-aniston-hombre-romance.jpg
Entretenimiento
Quién es Jim Curtis, el hombre que relacionan sentimentalmente con Jennifer Aniston
September 09, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Sex And The City
Entretenimiento
¿Cuál es la mejor serie de cada plataforma de streaming?
September 09, 2025
 · 
Tania Franco
christian-nodal-demanda-universal
Entretenimiento
Niegan a Christian Nodal acceso a investigación por demanda de Universal Music
September 09, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
la esposa de Gavin Casalegno y la novia de Christopher Briney con Lola Tung
Entretenimiento
¿Coincidencia? Las parejas de Conrad y Jeremiah se parecen demasiado a Belly en la vida real
September 09, 2025
 · 
Tania Franco
pepe-aguilar-emiliano-aguilar-distanciamiento.jpg
Entretenimiento
Emiliano Aguilar lanza advertencia a Pepe Aguilar luego de que él revelara que tiene otra nieta
El rapero explotó contra su papá por revelar que tiene otra hija
September 09, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Anne Hathaway y Adrian Grenier - El diablo viste a la moda
Entretenimiento
¿Nate era el verdadero villano en El diablo viste a la moda? Esto dijo Anne Hathaway
La actriz respondió a la teoría viral que acusa al personaje de Adrian Grenier de ser el verdadero antagonista de la historia
September 09, 2025
 · 
Tania Franco
emiliano-hermano-de-angela-aguilar-habla-de-nodal.png
Entretenimiento
Emiliano Aguilar explota contra su hermana Ángela Aguilar por este motivo
El cantante rompió el silencio y reveló el motivo por el que ya no habla con su hermana
September 09, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
laura-pausini-museo.jpg
Entretenimiento
Laura Pausini anuncia la apertura del Museo que lleva su nombre
El museo estará abierto de forma gratuita a todos los miembros del club de fans y podrá visitarse con reserva previa
September 08, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Claudia-Lizaldi-violencia-pareja.jpg
Entretenimiento
Claudia Lizaldi responde a rumores de ser víctima de presunta violencia doméstica
Una discusión generó una ola de rumores sobre una supuesta situación de violencia con su pareja
September 08, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez