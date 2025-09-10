PODEROZAZ: Mujeres que Inspiran, Mujeres que Trascienden

El pasado 6 de septiembre, el emblemático Papalote Museo del Niño se transformó en el epicentro del poder femenino con la llegada de PODEROZAZ, un evento único creado por INSPIRE, @inspire.collabs la comunidad liderada por su fundadora Gabriela Cuevas, que reúne a expertas, creadoras y mujeres líderes con una misión clara: compartir conocimiento, inspirar acción y fomentar el crecimiento personal de más mujeres en los diferentes ámbitos de sus vidas.

Esta primera edición —con sede en la imponente Mega Pantalla IMAX del Papalote— está especialmente diseñada para mujeres emprendedoras y empresarias que buscan dar el siguiente gran paso en sus carreras o emprendimientos.

El line-up está conformado por seis voces brillantes de la comunidad de INSPIRE:

Maca Riva – Especialista en gestión empresarial, finanzas y análisis corporativo.

Rosa Laura López – Referente en innovación y proyectos estratégicos.

Andy Landa – Top Voice de Instagram, experta en marca personal y lanzamientos digitales.

Fefe Silva – Experta en branding y comunicación en LinkedIn.

Mar del Cerro – Especialista en mindfulness, meditación y breathwork.

Manola Canalizo – Estratega en marketing y creatividad.

Además, la anfitriona y fundadora, Gabriela Cuevas, compartirá cómo nació esta comunidad de mujeres Poderozaz y por qué el conocimiento colectivo tiene hoy más fuerza que nunca.

Con el apoyo de patrocinadores como NAIR y ELLAZ, PODEROZAZ promete convertirse en una plataforma para que más mujeres encuentren su voz, afiancen su camino y eleven su impacto en el mundo empresarial. Porque el liderazgo femenino no solo transforma empresas: transforma vidas.

El equipo INSPIRE detrás de la organización y la creación de este increíble concepto estuvo más unido que nunca ya que cuando trabajamos en equipo suceden cosas PODEROZAZ! Laura Vázquez, María Bosch, Daniela Cuevas, Gabriela Cuevas, Florencia Salazar, y Elizabeth Prudencio.