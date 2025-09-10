Suscríbete
Personalidades

PODEROZAZ: Mujeres que Inspiran, Mujeres que Trascienden

September 10, 2025 • 
Caras
poderozaz-mujeres-que-inspiran-mujeres-que-trascienden.png

El pasado 6 de septiembre, el emblemático Papalote Museo del Niño se transformó en el epicentro del poder femenino con la llegada de PODEROZAZ, un evento único creado por INSPIRE, @inspire.collabs la comunidad liderada por su fundadora Gabriela Cuevas, que reúne a expertas, creadoras y mujeres líderes con una misión clara: compartir conocimiento, inspirar acción y fomentar el crecimiento personal de más mujeres en los diferentes ámbitos de sus vidas.

poderozaz-mujeres-que-inspiran-mujeres-que-trascienden-1.png

Esta primera edición —con sede en la imponente Mega Pantalla IMAX del Papalote— está especialmente diseñada para mujeres emprendedoras y empresarias que buscan dar el siguiente gran paso en sus carreras o emprendimientos.

poderozaz-mujeres-que-inspiran-mujeres-que-trascienden-evento.png

El line-up está conformado por seis voces brillantes de la comunidad de INSPIRE:

  • Maca Riva – Especialista en gestión empresarial, finanzas y análisis corporativo.
  • Rosa Laura López – Referente en innovación y proyectos estratégicos.
  • Andy Landa – Top Voice de Instagram, experta en marca personal y lanzamientos digitales.
  • Fefe Silva – Experta en branding y comunicación en LinkedIn.
  • Mar del Cerro – Especialista en mindfulness, meditación y breathwork.
  • Manola Canalizo – Estratega en marketing y creatividad.

Además, la anfitriona y fundadora, Gabriela Cuevas, compartirá cómo nació esta comunidad de mujeres Poderozaz y por qué el conocimiento colectivo tiene hoy más fuerza que nunca.

poderozaz-mujeres-que-inspiran-mujeres-que-trascienden-3.png

Con el apoyo de patrocinadores como NAIR y ELLAZ, PODEROZAZ promete convertirse en una plataforma para que más mujeres encuentren su voz, afiancen su camino y eleven su impacto en el mundo empresarial. Porque el liderazgo femenino no solo transforma empresas: transforma vidas.

poderozaz-mujeres-que-inspiran-mujeres-que-trascienden-4.png

El equipo INSPIRE detrás de la organización y la creación de este increíble concepto estuvo más unido que nunca ya que cuando trabajamos en equipo suceden cosas PODEROZAZ! Laura Vázquez, María Bosch, Daniela Cuevas, Gabriela Cuevas, Florencia Salazar, y Elizabeth Prudencio.

laura-pausini-museo.jpg
Entretenimiento
Laura Pausini anuncia la apertura del Museo que lleva su nombre
El museo estará abierto de forma gratuita a todos los miembros del club de fans y podrá visitarse con reserva previa
September 08, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Entretenimiento
Claudia Lizaldi responde a rumores de ser víctima de presunta violencia doméstica
September 08, 2025
Arte y Cultura
¿Eres amante del drama? Estas obras de teatro en CDMX son para ti
September 08, 2025

Caras
Más contenido como este
princesa-hija-de-marruecos.jpeg
Personalidades
La hija del rey de Marruecos es una apasionada por el lujo
September 09, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Funeral de Giorgio Armani - Miguel Ángel Silvestre
Personalidades
Las fotos del funeral de Giorgio Armani en Italia, ¿Dónde fue y quiénes asistieron?
September 08, 2025
 · 
Tania Franco
phoebe-nuevo-novio.jpeg
Personalidades
Phoebe, hija de Bill Gates rompe con el nieto de Paul McCartney y tiene nuevo romance
September 08, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
esposo-de-kristin-cabot.jpeg
Personalidades
Mujer captada siendo infiel en concierto de Coldplay pide el divorcio a su esposo
September 08, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
aryana-sabalenka-novio.jpeg
Personalidades
Él es el millonario novio de la tenista Aryna Sabalenka, campeona del US Open
La bielorrusa venció a la estadounidense Amanda Anisimova en la Final Femenil del US Open para convertirse en bicampeona y levantar su cuarto título de Grand Slam
September 06, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
giorgio-armani-pareja.jpeg
Personalidades
Quién era la pareja de Giorgio Armani con quien pasó los últimos días de su vida
El diseñador considerado el “rey de la moda italiana” falleció a los 91 años acompañado de su familia y de Leo Dell’Orco, su pareja durante los últimos 20 años
September 06, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Matthew Perry con Jennifer Aniston
Personalidades
Matthew Perry vivió enamorado en secreto de Jennifer Aniston
El actor de Friends, fallecido en 2023, reveló en sus memorias el profundo crush que tuvo por su compañera antes de la serie
September 06, 2025
 · 
Tania Franco
M&K 6.jpg
Personalidades
Michael Ronda se compromete con el amor de su vida
En el romántico lugar de Punta Mita, Michael Ronda sorprendió a su novia Karena Flores con una propuesta de matrimonio inolvidable. El actor, que ha conquistado a la audiencia en Soy Luna y Control Z, compartió con nosotros la emoción de dar este gran paso, revelando cómo se involucró en cada detalle, desde la planeación hasta el diseño del anillo.
September 06, 2025
O MEDIA
Personalidades
Nace OMedia: la unión estratégica de Editorial Televisa e Intermex
Grupo Ollamani anuncia la fusión de Editorial Televisa e Intermex, dos referentes en la industria editorial mexicana, para dar inicio a OMedia.
September 05, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez