Claudia Lizaldi responde a rumores de ser víctima de presunta violencia doméstica

Se difundieron imágenes en las que Claudia Lizaldi y Pedro Moctezuma aparecieron en una discusión en un evento público, lo que generó rumores de una supuesta situación de violencia doméstica.

Ante los rumores, la conductora y actriz mexicana decidió abordar el tema desmintiendo cualquier agresión y aclarando el contexto de la discusión.

El incidente ocurrió a la salida de un evento, donde la pareja que además es socia de una empresa fue captada por las cámaras en un momento de tensión.

Las fotos difundidas en un canal de Youtube muestran a Lizaldi y Moctezuma sentados en una banqueta, visiblemente molestos, mientras discuten. En redes sociales, algunos usuarios afirmaron que Pedro habría arrojado una bolsa a Lizaldi, lo que alimentó las sospechas de violencia.

Frente a la controversia, Lizaldi mencionó en una entrevista con la periodista Flor Rubio, que no fue víctima de violencia por parte de su pareja.

La conductora explicó que la discusión surgió por motivos laborales, “fue una discusión normal entre pareja, porque somos socios y la pelea fue por cuestiones de trabajo”, explicó para ponerle fin a las versiones que circulaban en internet.

En la misma entrevista, Lizaldi dejó claro que no considera correcto justificar actitudes o situaciones que no le parecen adecuadas.

“No era tan grave la discusión, eran cosas de la chamba. Nos quieren cobrar cosas de más... cuando la gente quiere abusar, él se enoja”, agregó Claudia Lizaldi.