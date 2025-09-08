Suscríbete
Laura Pausini anuncia la apertura del Museo que lleva su nombre

El museo estará abierto de forma gratuita a todos los miembros del club de fans y podrá visitarse con reserva previa

September 08, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
laura-pausini-museo.jpg

A solo una semana del lanzamiento de su nuevo sencillo, “MI HISTORIA ENTRE TUS DEDOS”, que estará disponible el próximo viernes 12 de septiembre, Laura Pausini ha vuelto a abrazar a su público, empezando por sus fans más fieles, en la PAU PARTY 2025, un encuentro reservado para los miembros de Laura4u.com, el Club de Fans Oficial de Laura Pausini.

El único club de fans oficial, fundado en septiembre de 1995, cumplió este año su 30.º aniversario, un hito que se celebró el pasado 6 de septiembre en Palacattani, Faenza (Rávena).

La PAU PARTY 2025 fue solo el primero de muchos eventos que tendrán lugar en los próximos meses: ayer, 7 de septiembre, se inauguró el primer museo en Italia dedicado a un artista italiana.

Laura cortó la cinta inaugurada frente a los muros de lo que fue la casa familiar de los Pausini y posteriormente la sede del Club de Fans Oficial de Laura Pausini.

laura-pausini.jpg

Laura saludó a los numerosos fans reunidos, ofreciéndoles un adelanto del nuevo sencillo en todas las versiones que se lanzarán: italiano, español (MI HISTORIA ENTRE TUS DEDOS), portugués (QUEM DE NÓS DOIS) y francés (MON HISTOIRE ENTRE LES DOIGTS).

El MUSEO LAURA PAUSINI abrirá al público el 13 de septiembre: una exposición permanente que cobra vida en el corazón de su ciudad natal, Solarolo (Rávena), donde la artista vivió desde su infancia hasta los primeros años de su carrera. Promete convertirse en un destino predilecto para los fans de Laura, ofreciendo una experiencia que cautivará a todos: un recorrido por premios, reconocimientos, vestidos icónicos, así como aspectos inéditos de su historia y una carrera inigualable.

laura-pausini-museo.jpg

Laura cortó el listón como de costumbre, rodeada de toda su familia, con una dedicatoria especial a su padre, quien fue el primero en querer que su casa se convirtiera en un museo, conservando año tras año cada recuerdo, recuerdo y premio que acompañó la carrera de su hija, a los que se sumaron objetos de todo el mundo, donados por los fans y destinados a ser exhibidos.

