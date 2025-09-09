¿Cuál es la mejor serie de cada plataforma de streaming?

En un panorama donde cada plataforma busca tener la próxima gran serie, elegir la “mejor” no es tarea sencilla. Muchas veces los catálogos se cruzan: Netflix compra contenidos de HBO o Paramount, algunas producciones cambian de nombre según el país, y en medio de todo esto, el público se pregunta: ¿cuál es realmente la mejor serie original de cada servicio?

Netflix: The Crown

En medio de éxitos globales como Stranger Things o House of Cards, la producción que se lleva la corona es The Crown. El drama histórico sobre la vida de la reina Isabel II no solo conquistó a la crítica por sus actuaciones y dirección impecable, también se convirtió en una de las series más premiadas de la última década. Con un retrato íntimo de la monarquía británica, combina política, historia y drama personal con un nivel de producción cinematográfica.

Hulton Archive/Getty Images

Apple TV+: Severance

Pese a ser una plataforma joven, Apple ya tiene varios éxitos. Entre ellos, Ted Lasso y Silo. Sin embargo, la producción que ha logrado un estatus especial es Severance, una serie visualmente única que plantea preguntas profundas sobre la identidad y la mente humana.

JC Olivera/AppleTV+ via Getty Images

Prime Video: The Boys

En Amazon, The Boys redefinió el género de superhéroes, pero la crítica no olvida el fenómeno de Fleabag, que con humor ácido y autenticidad se convirtió en una de las series más aclamadas de la última década. Aunque actualmente, The Summer I Turned Pretty ha atraído a un público más joven a la plataforma.

Michael Loccisano/Getty Images

Disney+: The Bear

Aunque bajo su paraguas conviven franquicias como Marvel, Pixar y Star Wars, la serie que se ha ganado el corazón de la audiencia y el aplauso de la crítica es The Bear.

Este drama sobre un joven chef que hereda el restaurante familiar en Chicago va mucho más allá de la cocina: es una historia sobre duelo, presión, familia y resiliencia, contada con una intensidad que ha marcado un antes y un después en la televisión contemporánea.

David Jon/Getty Images for FX Networks

Paramount+: Your Honor

Con Showtime como parte de su catálogo, Paramount entregó una de las series más sorprendentes de los últimos años: Your Honor, un drama que dejó sin palabras a críticos y espectadores por su tensión narrativa y la interpretación de Bryan Cranston.

Earl Gibson III/Deadline via Getty Images

HBO: Sex and the City

Pese a tener éxitos recientes como Succession, Los Soprano, o The White Lotus, la cima de HBO sigue ocupada por Sex & the city.

Más allá de la moda y la asombrosa amistad que se construyó por décadas, el feminismo y la sexualidad que se atrevieron a encarnar estas 4 mujeres, continúa siendo un fenómeno cultural hoy día.