Entretenimiento

¿Cuál es la mejor serie de cada plataforma de streaming?

De Netflix a HBO, un repaso por las producciones originales que marcaron la diferencia y siguen dando de qué hablar

September 09, 2025 • 
Tania Franco
Sex And The City

Getty Images/Getty Images

En un panorama donde cada plataforma busca tener la próxima gran serie, elegir la “mejor” no es tarea sencilla. Muchas veces los catálogos se cruzan: Netflix compra contenidos de HBO o Paramount, algunas producciones cambian de nombre según el país, y en medio de todo esto, el público se pregunta: ¿cuál es realmente la mejor serie original de cada servicio?

Netflix: The Crown

En medio de éxitos globales como Stranger Things o House of Cards, la producción que se lleva la corona es The Crown. El drama histórico sobre la vida de la reina Isabel II no solo conquistó a la crítica por sus actuaciones y dirección impecable, también se convirtió en una de las series más premiadas de la última década. Con un retrato íntimo de la monarquía británica, combina política, historia y drama personal con un nivel de producción cinematográfica.

Reina Isabel II

Hulton Archive/Getty Images

Apple TV+: Severance

Pese a ser una plataforma joven, Apple ya tiene varios éxitos. Entre ellos, Ted Lasso y Silo. Sin embargo, la producción que ha logrado un estatus especial es Severance, una serie visualmente única que plantea preguntas profundas sobre la identidad y la mente humana.

Apple TV+ - "Severance"

JC Olivera/AppleTV+ via Getty Images

Prime Video: The Boys

En Amazon, The Boys redefinió el género de superhéroes, pero la crítica no olvida el fenómeno de Fleabag, que con humor ácido y autenticidad se convirtió en una de las series más aclamadas de la última década. Aunque actualmente, The Summer I Turned Pretty ha atraído a un público más joven a la plataforma.

The Boys - Amazon Prime

Michael Loccisano/Getty Images

Disney+: The Bear

Aunque bajo su paraguas conviven franquicias como Marvel, Pixar y Star Wars, la serie que se ha ganado el corazón de la audiencia y el aplauso de la crítica es The Bear.

Este drama sobre un joven chef que hereda el restaurante familiar en Chicago va mucho más allá de la cocina: es una historia sobre duelo, presión, familia y resiliencia, contada con una intensidad que ha marcado un antes y un después en la televisión contemporánea.

The Bear - Disney Plus

David Jon/Getty Images for FX Networks

Paramount+: Your Honor

Con Showtime como parte de su catálogo, Paramount entregó una de las series más sorprendentes de los últimos años: Your Honor, un drama que dejó sin palabras a críticos y espectadores por su tensión narrativa y la interpretación de Bryan Cranston.

Apple TV

Earl Gibson III/Deadline via Getty Images

HBO: Sex and the City

Pese a tener éxitos recientes como Succession, Los Soprano, o The White Lotus, la cima de HBO sigue ocupada por Sex & the city.

Más allá de la moda y la asombrosa amistad que se construyó por décadas, el feminismo y la sexualidad que se atrevieron a encarnar estas 4 mujeres, continúa siendo un fenómeno cultural hoy día.

Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
