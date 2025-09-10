Suscríbete
Llega a Netflix la bioserie de Victoria Beckham

La bioserie promete mostrar la intimidad de la diseñadora

September 10, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
La ex Spice Girl, Victoria Beckham, lanza su bioserie en la plataforma de streaming de Netflix en tres episodios donde contará su vida desde sus inicios en el mundo del pop británico, hasta convertirse en una de las figuras de la alta costura.

La sinopsis de la nueva serie de Victoria Beckham dice, “Recorre la historia de Victoria desde sus años de formación y su ascenso a un éxito sin precedentes con la Spice Girls, pasando por su mediática relación con la leyenda del futbol David Beckham, hasta su incansable trabajo para consolidarse en el implacable mundo de la alta costura”.

“Siguiendo su trayectoria mientras se prepara para su desfile más ambicioso hasta la fecha en la Semana de la Moda de París, la docuserie entrelaza el pasado y el presente para revelar los desafíos y triunfos que la han definido y que la impulsan a seguir adelante”.

En la bioserie dirigida por Nadia Hallgren (Becoming) veremos entrevistas a sus seres más cercanos, incluido su esposo David Beckham y figuras destacadas de la moda. Se estrenará en Netflix el 9 de octubre de 2025.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
