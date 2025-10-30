Suscríbete
Demi Lovato habla por primera vez de su matrimonio

La cantante se sinceró sobre su relación y reveló su mayor temor con relación a su esposo Jordan Lutes

October 30, 2025 • 
Tania Franco
Demi Lovato habla por primera vez de su matrimonio con Jordan jutes

Instagram: @jotesmusic

Demi Lovato está viviendo una de las etapas más felices de su vida, y por primera vez habló abiertamente sobre su matrimonio. En una reciente entrevista, la cantante se mostró visiblemente emocionada al describir la intensidad del amor que siente por su pareja.

He estado en relaciones antes y pensé que había estado enamorada, pero nunca había amado así. En el día de mi boda pensé: ‘Estoy lo más enamorada que he estado en mi vida’, y estaba equivocada, porque ese amor solo ha seguido creciendo
Demi Lovato.

Además, la artista aprovechó para hablar de su próximo álbum, It’s Not That Deep, que aunque promete un tono más ligero, esconde momentos de gran profundidad emocional. Uno de los temas, Ghost, aborda el miedo a perder a alguien que amas intensamente.

Es una canción sobre estar aterrorizado de perder a alguien, incluso en el sentido de la vida y la muerte. Aún me emociona mucho cuando la canto, porque lo siento profundamente...
Demi Lovato.

Con estas palabras, Demi Lovato revela lo conmovida que aún se siente por su matrimonio, además de que ha aprendido a amar con calma, plenitud y honestidad.

Demi Lovato
Comunicóloga en Medios Digitales
