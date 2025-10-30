Toda la comida mexicana que ha disfrutado Rosalía en su paso por México

Rosalía está viviendo su momento más mexicano. La artista catalana visitó la Ciudad de México para presentar su nuevo álbum LUX, y entre presentaciones, afters y encuentros con fans, también se dio tiempo para disfrutar de lo mejor de la gastronomía local.

Después de su listening party, fue vista cenando en La Casa de Toño, donde probó pozole, enmoladas, tacos, flautas y agua de horchata, acompañada de los integrantes de Latin Mafia. Un plan cien por ciento chilango que enamoró a sus seguidores mexicanos.

Pero la experiencia no terminó ahí. En sus historias de Instagram, la intérprete de Motomami mostró su lado más divertido disfrutando dulces típicos: desde el clásico Pulparindo hasta la legendaria Rokaleta, dejando claro que también sabe disfrutar de lo simple.

Instagram: Rosalía

Entre memes, comentarios y videos virales, la visita de Rosalía se ha convertido en uno de los momentos más comentados de la semana. No solo por su conexión con el público, sino porque se mostró tan auténtica como cercana.