Entretenimiento

Guillermo del Toro se lanza en contra de la IA por esta razón

El cineasta mexicano reflexionó sobre cómo la tecnología se ha usado sin pensar en las consecuencias

October 29, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
En entrevista con NPR, Guillermo del Toro fue directo al abordar el tema del papel de la inteligencia artificial en la actualidad. “Mi preocupación no es la IA, sino la estupi... natural. Creo que eso es lo que impulsa la mayoría de peores rasgos del mundo”, dijo el cineasta sobre el peligro que está en la falta de reflexión con que las personas utilizan esta herramienta.

El mexicano explicó que la historia de Frankestein, el científico que desafía los límites de la creación humana sigue siendo una advertencia vigente. “Quería que la arrogancia de Víctor Frankestein se pareciera, en cierto modo, a la de los ‘tech bros’. Es un hombre ciego, que crea algo sin considerar las consecuencias, y creo que debemos hacer una pausa y pensar hacia dónde vamos”.

El tapatío dejó claro que la IA no tiene cabida en su proceso creativo a pesar de que la innovación tecnológica avanzó a una velocidad que supera la conciencia moral.

“No estoy interesado, ni lo estaré nunca. Tengo 61 años y espero seguir desinteresado en usarla hasta que me muera”, entre risas, relató que recientemente alguien le pidió su opinión sobre la IA por correo electrónico y su respuesta fue, “prefiero morir”.

En 2023, durante la charla en Londres con Forbes expresó, “el valor del arte no está en cuánto cuesta o en cuán poco esfuerzo requiere, sino en cuánto arriesgarías por estar en su presencia”.

Guillermo del Toro defendió el arte hecho a mano y los sets reales, rechazando la IA artificial en el cine, ya que para él, el uso de algoritmos en la creación artística representa una forma de deshumanización que amenaza la esencia del cine. Su posición plantea una reflexión sobre la responsabilidad moral de quienes desarrollan y promueven estas tecnologías.

“Quiero sets reales. Quiero ver personas pintando, construyendo, taladrando... No quiero algo digital, ni quiero IA, no quiero simulación. Quiero artesanía de la vieja escuela”.

