Cómo maquillarte de gatubela para este Halloween paso a paso

Te contamos paso a paso cómo lograr el maquillaje perfecto para tu disfraz en esta temporada, con ayuda de la nueva colección Catwoman de Sheglam.

Paso 1. Prepara tu piel

Antes de empezar a maquillar, es importante que hidrates tu piel con una mascarilla sobre la piel limpia para obtener un buen acabado y ayudar a que el maquillaje dure más tiempo. El Antifaz para ojos Midnight Veil, hidrata, refresca y es apta para pieles sensibles.

Paso 2. Ojos ahumados

Para construir un ojo ahumado y alargado aplica un tono medio en la cuenca, profundiza con el más oscuro en esquina externa y difumina hacia afuera para esa forma rasgada felina. Añade un toque metálico en el centro del párpado si quieres dimensión sin perder el mood nocturno. La Paleta de sombras Feline Fatale tiene 8 tonos con acabados mate, perlados y reflejantes de alto impacto.

Paso 3. Delineado de gato

Traza una línea muy pegada a las pestañas y estírala en ángulo ascendente. Si quieres dramatismo extra, delinea por dentro y marca la esquina del lagrimal. La punta del Delineador de ojos Meow es ultrafina y está a 30°, lo que facilita trazos precisos.

Paso 4. Mejillas jugosas

Utiliza un blush nacarado en capas ligeras. El Blush Black Cat tiene forma de ojo de gato y cambia de color al contacto con piel: deposita poco producto y difumina suave para que revele su tono. El objetivo es resaltar pómulos sin saturar.

Paso 5: Glow nocturno

Con un iluminador con piedras preciosas, coloca puntos de luz en pómulos, puente de la nariz, lagrimales y clavículas si tu escote lo permite. Puedes llevar contigo el Iluminador Jewel Thief gracias a su forma de anillo.

Paso 6: Labios de villana

Aplica una tinta sobre labios secos. Perfila primero con el aplicador, rellena, espera a que fije y retira la película. La Tinta de Labios I Am Not a Kitten es a prueba de agua y tiene una duración de hasta 8 horas.