Moda

Louis Vuitton lanza su primera colección de maquillaje

La firma de lujo lanzó el labial más caro con el valor más alto del mercado

August 29, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
maquillaje-louis-vuitton.jpeg

El gigante de la moda Louis Vuitton incursiona en el mundo del beauty para añadir lujo a la marca que se ha aliado con la famosa maquilladora Pat McGrath para lanzar su primera colección permanente de cosméticos de color.

La colección llamada La Beauté, incluye 55 lipsticks y 10 bálsamos labiales, cada uno con un precio costoso de 160 dólares. Además, ofrece ocho paletas de sombras de ojos por $250 cada una.

La decisión de poner ese precio elevado es parte de la estrategia de LV centrada en ofrecer productos sofisticados para mantener a sus clientes y atraer a otros del segmento superior, evitando abaratar sus ofertas.

El debut de la firma incluye labiales, bálsamos y paletas de sombras recargables. En un mundo en el que el negocio de la belleza mueve millones, la competencia ya está jugando fuerte en este rubro.

La colección ya cuenta con el sello de calidad combinando innovación y lujo. Los productos inspirados en la manufactura clásica de los baúles, están fusionados con el arte y la tecnología.

Sus fórmulas han sido creadas con pigmentos y se han trabajado en las diferentes texturas para conseguir una amplia gama de matices y tonos.

Louis Vuitton
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
