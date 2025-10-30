Cristian Castro revive la pelea que tuvo con su madre por una ex

En la relación de madre e hijo, Cristian Castro y Verónica Castro han vivido momentos tensos y de desacuerdo. Hace varios años trascendió que supuestamente el intérprete había agredido a su mamá.

Ahora, el hijo de Verónica Castro admitió que sí protagonizó un momento tenso y desagradable con su madre en el pasado, cuando la famosa estuvo en desacuerdo con uno de sus matrimonios con Valeria Libertam, con quien Cristian se casó tras divorciarse de Gabriela Bo.

Fue hace 18 años cuando Cristian y su madre se distanciaron, ya que la actriz no estaba de acuerdo con que su hijo de casara con la abogada argentina Valeria Liberman, en entrevista con People en enero de 2007, dijo, “siento que Cristian es una pérdida total. Por eso este dolor tan grande. Yo sentí que ella no me soportaba. Además, yo se lo dije a Valeria y frente a sus papás, que no había química entre nosotras. Yo hablo claro”.

Por primera vez, Cristian Castro reconoció que si peleó con su mamá aquella vez, pero aclaró que no hubo golpes como se manejó en los medios.

“No sé por qué vuelven a salir las noticias de hace mucho tiempo, bueno, no estaba de acuerdo con mi matrimonio y por eso es que la situación que vivimos juntos fue difícil, fue de empujones, estábamos jóvenes, la verdad que fueron jaloneos, empujones, discusiones, malas palabras pero nunca nunca para nada golpes”.

Cristian destacó que nunca sería capaz de agredir a su madre, y destacó lo importante que es para él. “Imagínense ustedes si yo en algún momento voy a perder el control y empezar a golpear y menos a mi madre; tuve varias fricciones con mi vieja y yo la quiero tanto, mi mamá representa algo muy grande, yo también para ella, somos como un objeto que es nuestro, yo soy suyo y ella es mía”.