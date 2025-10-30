Suscríbete
Entretenimiento

Cristian Castro revive la pelea que tuvo con su madre por una ex

El cantante habló de uno de los momentos más tensos que vivió con la actriz Verónica Castro

October 30, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
cristian-castro-veronica-castro-discusion.jpg

Instagram

En la relación de madre e hijo, Cristian Castro y Verónica Castro han vivido momentos tensos y de desacuerdo. Hace varios años trascendió que supuestamente el intérprete había agredido a su mamá.

Ahora, el hijo de Verónica Castro admitió que sí protagonizó un momento tenso y desagradable con su madre en el pasado, cuando la famosa estuvo en desacuerdo con uno de sus matrimonios con Valeria Libertam, con quien Cristian se casó tras divorciarse de Gabriela Bo.

Fue hace 18 años cuando Cristian y su madre se distanciaron, ya que la actriz no estaba de acuerdo con que su hijo de casara con la abogada argentina Valeria Liberman, en entrevista con People en enero de 2007, dijo, “siento que Cristian es una pérdida total. Por eso este dolor tan grande. Yo sentí que ella no me soportaba. Además, yo se lo dije a Valeria y frente a sus papás, que no había química entre nosotras. Yo hablo claro”.

Por primera vez, Cristian Castro reconoció que si peleó con su mamá aquella vez, pero aclaró que no hubo golpes como se manejó en los medios.

“No sé por qué vuelven a salir las noticias de hace mucho tiempo, bueno, no estaba de acuerdo con mi matrimonio y por eso es que la situación que vivimos juntos fue difícil, fue de empujones, estábamos jóvenes, la verdad que fueron jaloneos, empujones, discusiones, malas palabras pero nunca nunca para nada golpes”.

Cristian destacó que nunca sería capaz de agredir a su madre, y destacó lo importante que es para él. “Imagínense ustedes si yo en algún momento voy a perder el control y empezar a golpear y menos a mi madre; tuve varias fricciones con mi vieja y yo la quiero tanto, mi mamá representa algo muy grande, yo también para ella, somos como un objeto que es nuestro, yo soy suyo y ella es mía”.

Cristian Castro Verónica Castro
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
¿Qué pasó con Ellen DeGeneres? La caída de su programa
Entretenimiento
¿Qué pasó con Ellen DeGeneres? De reina a una de las figuras más controversiales de Hollywood
October 29, 2025
 · 
Tania Franco
belinda-experiencia-airbnbjpeg
Entretenimiento
Belinda ofrece experiencia única a sus fans en su camerino
October 29, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
demi-moore-infidelidad-ex.jpeg
Entretenimiento
Demi Moore confiesa infidelidad en su despedida de soltera
October 29, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
guillermo-del-toro-pelicula-frakesteinpng
Entretenimiento
Guillermo del Toro se lanza en contra de la IA por esta razón
October 29, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
megan-fox-machine-gun-kelly-1200x675.jpg
Entretenimiento
Megan Fox y Machine Gun se reconcilian tras el nacimiento de su hija
Todo parece indicar que la llegada de su bebé los ha unido más
October 29, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Belinda conoció a Cher
Entretenimiento
¿Por qué Belinda se reunió con Cher en Los Ángeles?
¡Un momento inolvidable con la legendaria Cher! Así fue este encuentro especial, que además significó mucho para ambas artistas
October 28, 2025
 · 
Tania Franco
Así se hubiera visto Katy Perry como primera dama de Canadá, según la IA
Entretenimiento
Así se hubiera visto Katy Perry como primera dama de Canadá, según la IA
Después del viral video de su cena romántica, la Inteligencia Artificial imagina a Katy Perry como primera dama de Canadá junto a Justin Trudeau
October 28, 2025
 · 
Tania Franco
Los simbolismos ocultos en “Berghain”, el nuevo y enigmático videoclip de Rosalía
Entretenimiento
Los simbolismos ocultos en el nuevo videoclip de Rosalía: Berghain
Entre referencias a Blancanieves, La Dama y el Armiño; estos son los secretos que pocos notan del nuevo video musical de la cantante española
October 28, 2025
 · 
Tania Franco
WhatsApp Image 2025-10-28 at 1.24.31 PM.jpeg
Entretenimiento
Hugh Jackham y Sutton Foster debutan como pareja en la alfombra roja
La pareja oficializó su romance meses después del divorcio del actor de su esposa de toda la vida
October 28, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez