¿Por qué Belinda se reunió con Cher en Los Ángeles?

¡Un momento inolvidable con la legendaria Cher! Así fue este encuentro especial, que además significó mucho para ambas artistas

October 28, 2025 • 
Tania Franco
Belinda conoció a Cher

JB Lacroix/FilmMagic

Belinda brilló en Hollywood durante la gala “Masters of Light”, el evento con el que Swarovski celebró su 130 aniversario y su estrecha conexión con el mundo del cine y la moda. La cita se llevó a cabo en West Sunset Boulevard, Los Ángeles, como parte de una experiencia inmersiva que rinde homenaje a los momentos más icónicos del glamour hollywoodense.

La intérprete mexicana fue invitada como representante de Latinoamérica, y su aparición no pasó desapercibida, pero lo más comentado de la velada fue su encuentro con Cher.

Para Belinda, conocer a su ídolo en un evento que celebraba el brillo y la autenticidad fue un momento de conexión genuina entre generaciones y estilos artísticos.

belinda Cher
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
