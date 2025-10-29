¿Por qué Belinda se reunió con Cher en Los Ángeles?

Belinda brilló en Hollywood durante la gala “Masters of Light”, el evento con el que Swarovski celebró su 130 aniversario y su estrecha conexión con el mundo del cine y la moda. La cita se llevó a cabo en West Sunset Boulevard, Los Ángeles, como parte de una experiencia inmersiva que rinde homenaje a los momentos más icónicos del glamour hollywoodense.

La intérprete mexicana fue invitada como representante de Latinoamérica, y su aparición no pasó desapercibida, pero lo más comentado de la velada fue su encuentro con Cher.

Para Belinda, conocer a su ídolo en un evento que celebraba el brillo y la autenticidad fue un momento de conexión genuina entre generaciones y estilos artísticos.