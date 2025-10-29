Suscríbete
Demi Moore confiesa infidelidad en su despedida de soltera

La actriz contó que se escapó de su despedida de soltera la noche previa a casarse

October 29, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
Demi Moore confesó en su libro “Inside Out”, algo que tomó por sorpresa a todos, y es que la noche previa a su primera boda, fue infiel. La actriz reconoció que se escapó de su despedida de soltera para estar con otro hombre que no era su esposo.

Todo ocurrió en 1980, cuando Demi estaba a punto de casarse con el músico Freddy Moore. La famosa era apenas una adolescente y ya se encontraba a punto de llegar al altar.

Mientras todos celebraban lo que parecía ser el inicio de una feliz historia de amor, la actriz atravesaba una batalla interna.

Demi expresó, “la noche antes de casarnos, en lugar de trabajar en mis votos, estaba llamando a un chico que había conocido en el set de una película. Me escapé de mi propia despedida de soltera y fui a su departamento”.

Moore continuó, "¿Por qué no fui a ver al hombre con el que me comprometía a pasar el resto de mi vida? Porque sentía que no había margen para cuestionar lo que ya había puesto en marcha. No podía romper el matrimonio, pero sí sabotearlo”.

Demi Moore, quien se casó a los 18 años de edad, mencionó que su educación con respecto al matrimonio influyó en la forma en la que actuó, “yo era una adolescente egocéntrica que no había sido criado con mucho respeto por la institución del matrimonio”.

Tras cuatro años de matrimonio, Demi y Freddy se divorciaron. años después se casó con Bruce Willis, con quien formó una familia para luego volver a apostar por el amor con Ashton Kutcher, pero su matrimonio solo duró unos años, ya que anunciaron su divorcio en 2011.

