Suscríbete
Entretenimiento

Brad Pitt da nuevo golpe a Angelina Jolie por el viñedo Château Miraval

Continúa la batalla legal entre la expareja, ya que Brad Pitt asegura que Angelina está ocultando información relevante

October 30, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
angelina-jolie-brad-pitt-demanda.jpg

Getty

Según los documentos judiciales presentados por los abogados del actor el lunes 27 de octubre en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, el actor de 61 años está presionando a Angelina Jolie para que entregue los mensajes clave relacionados con la venta de su participación en el viñedo de Francia.

Mientras que Jolie ha alegado privilegio abogado-cliente para negarse a entregar los documentos en cuestión.

Los abogados del actor sostienen que la actriz está “abusando del privilegio para enterrar documentos críticos que son esenciales para el caso”, solicitando nuevamente que se ordene la producción de 22 de sus documentos.

“Es responsabilidad de Jolie demostrar que las comunicaciones no están relacionadas con su abogado están protegidas, no la de Pitt”, dijeron los representantes en los documentos judiciales.

Cabe mencionar que hace unas semanas, Jolie detalló que dejó el control y la residencia completa de las propiedades familiares en Los Ángeles y Miraval a Pitt sin compensación, esperando calmar la relación tras un periodo difícil.

“Hasta el día de hoy, los niños y yo nunca hemos vuelto a pisar la propiedad, debido a su conexión con los dolorosos eventos que llevaron al divorcio”, expresó Angelina.

Angelina Jolie Brad Pitt
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
10 películas familiares para ver en Halloween (y dónde verlas)
Entretenimiento
10 películas familiares perfectas para ver en Halloween y dónde verlas
October 29, 2025
 · 
Tania Franco
¿Qué pasó con Ellen DeGeneres? La caída de su programa
Entretenimiento
¿Qué pasó con Ellen DeGeneres? De reina a una de las figuras más controversiales de Hollywood
October 29, 2025
 · 
Tania Franco
belinda-experiencia-airbnbjpeg
Entretenimiento
Belinda ofrece experiencia única a sus fans en su camerino
October 29, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
demi-moore-infidelidad-ex.jpeg
Entretenimiento
Demi Moore confiesa infidelidad en su despedida de soltera
October 29, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
guillermo-del-toro-pelicula-frakesteinpng
Entretenimiento
Guillermo del Toro se lanza en contra de la IA por esta razón
El cineasta mexicano reflexionó sobre cómo la tecnología se ha usado sin pensar en las consecuencias
October 29, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
megan-fox-machine-gun-kelly-1200x675.jpg
Entretenimiento
Megan Fox y Machine Gun se reconcilian tras el nacimiento de su hija
Todo parece indicar que la llegada de su bebé los ha unido más
October 29, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Belinda conoció a Cher
Entretenimiento
¿Por qué Belinda se reunió con Cher en Los Ángeles?
¡Un momento inolvidable con la legendaria Cher! Así fue este encuentro especial, que además significó mucho para ambas artistas
October 28, 2025
 · 
Tania Franco
Así se hubiera visto Katy Perry como primera dama de Canadá, según la IA
Entretenimiento
Así se hubiera visto Katy Perry como primera dama de Canadá, según la IA
Después del viral video de su cena romántica, la Inteligencia Artificial imagina a Katy Perry como primera dama de Canadá junto a Justin Trudeau
October 28, 2025
 · 
Tania Franco
Los simbolismos ocultos en “Berghain”, el nuevo y enigmático videoclip de Rosalía
Entretenimiento
Los simbolismos ocultos en el nuevo videoclip de Rosalía: Berghain
Entre referencias a Blancanieves, La Dama y el Armiño; estos son los secretos que pocos notan del nuevo video musical de la cantante española
October 28, 2025
 · 
Tania Franco