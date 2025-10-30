Brad Pitt da nuevo golpe a Angelina Jolie por el viñedo Château Miraval

Según los documentos judiciales presentados por los abogados del actor el lunes 27 de octubre en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, el actor de 61 años está presionando a Angelina Jolie para que entregue los mensajes clave relacionados con la venta de su participación en el viñedo de Francia.

Mientras que Jolie ha alegado privilegio abogado-cliente para negarse a entregar los documentos en cuestión.

Los abogados del actor sostienen que la actriz está “abusando del privilegio para enterrar documentos críticos que son esenciales para el caso”, solicitando nuevamente que se ordene la producción de 22 de sus documentos.

“Es responsabilidad de Jolie demostrar que las comunicaciones no están relacionadas con su abogado están protegidas, no la de Pitt”, dijeron los representantes en los documentos judiciales.

Cabe mencionar que hace unas semanas, Jolie detalló que dejó el control y la residencia completa de las propiedades familiares en Los Ángeles y Miraval a Pitt sin compensación, esperando calmar la relación tras un periodo difícil.

“Hasta el día de hoy, los niños y yo nunca hemos vuelto a pisar la propiedad, debido a su conexión con los dolorosos eventos que llevaron al divorcio”, expresó Angelina.