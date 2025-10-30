Kim Kardashian confiesa cuánto gasta al año en belleza

En una conversación reciente, Kim Kardashian habló sin filtros sobre uno de los temas que más curiosidad despierta entre sus seguidores: cuánto gasta al año en su imagen. Entre risas, la empresaria reconoció que la cifra podría rondar el millón de dólares.

Si estoy filmando mi programa, ellos lo pagan. Si estoy trabajando, ellos lo pagan. Así que intento que todo esté cubierto para no tener que pagarlo personalmente. Kim Kardashian.

Aunque no precisó una cifra exacta, Kardashian sugirió que su gasto podría pasar del millón de dólares al año, una cantidad que no le sorprende considerando el nivel de producción detrás de cada una de sus apariciones públicas.

Quizá un millón de dólares, tal vez menos... pero no cinco. Kim Kardashian.

Durante la charla, también reveló algunos detalles de su rutina capilar, mencionando que su cabello natural es fuerte y largo, pero que suele usar extensiones personalizadas y peinados elaborados creados por su estilista personal.

Lyvans Boolaky/Getty Images

Al final, Kim Kardashian no solo habló de belleza, sino de cómo ha convertido su imagen en una marca global. Y aunque sus rutinas de “glam” cuesten lo que muchos ganan en años, para ella, es simplemente parte del trabajo.