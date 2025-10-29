Suscríbete
10 películas familiares perfectas para ver en Halloween y dónde verlas

Estas películas combinan sustos ligeros, humor y magia para disfrutar en familia durante la noche más espeluznante del año

October 29, 2025 • 
Tania Franco
skynesher/Getty Images

Si buscas una forma divertida y segura de celebrar Halloween con los más pequeños, estas películas son la opción perfecta. Con historias llenas de fantasía, humor y un toque de misterio, ofrecen la dosis justa de emoción sin recurrir al terror extremo. Todas son aptas para niños y prometen una noche de cine inolvidable para toda la familia.

1. Soy Frankelda

La primera película stop motion mexicana, basada en la serie Los Sustos Ocultos de Frankelda. Con una estética gótica impresionante y un mensaje profundo sobre los miedos y los sueños, se ha convertido en un fenómeno cultural. Recomendado incluso por Guillermo del Toro, es una joya del cine animado.

Disponible actualmente en cines

2. El extraño mundo de Jack

El clásico de Tim Burton que une Halloween y Navidad en una historia musical sobre Jack Skellington, el Rey Calabaza, que intenta llevar la alegría navideña a su oscuro mundo.

Disponible en: Disney+

3. El cadáver de la novia

Una historia oscura y romántica sobre un joven que, por accidente, se compromete con una novia fantasma. Su animación en stop motion y su atmósfera melancólica la hacen inolvidable.

Disponible en: Max y Apple TV

4. Abracadabra

Tres brujas regresan a Salem 300 años después de haber sido desterradas. Con humor, encanto y un elenco icónico encabezado por Sarah Jessica Parker, sigue siendo una favorita de temporada.

Disponible en: Disney+

5. Monster House

Un grupo de niños descubre que la vieja casa del vecindario está viva y tiene hambre. Una animación con toques de suspenso que equilibra perfectamente el miedo y la diversión.

Disponible en: Netflix

6. La Mansión Embrujada

Una familia se muda a una mansión repleta de fantasmas y secretos. Hay una atracción de Disneyland inspirada en esta película, mezcla comedia, misterio y efectos visuales espectaculares.

Disponible en: Disney+

7. Paranorman

Norman tiene la habilidad de hablar con los fantasmas y se convierte en la única esperanza de su pueblo para romper una maldición ancestral. Una película que combina ternura, humor y un mensaje sobre la empatía.

Disponible en: Netflix

8. La tiendita del horror

Un tímido florista descubre una planta carnívora que cambia su vida para siempre. Con humor negro y números musicales memorables, es un clásico que nunca pasa de moda.

Disponible en: Apple TV y Prime Video

9. Halloweentown

Una adolescente descubre que pertenece a una familia de brujas y debe salvar el mundo mágico donde habitan monstruos y hechiceros. Un clásico de Disney Channel lleno de nostalgia.

Disponible en: Disney+

10. Coco

Aunque se centra en el Día de Muertos, esta historia de Pixar encaja perfectamente en la temporada. Con una narrativa conmovedora y visuales espectaculares, celebra la memoria, la familia y la vida.

Disponible en: Disney+

Disney Pixar's "Coco" . PELÍCULA

Kevin Winter/Getty Images

Estas películas demuestran que Halloween también puede disfrutarse en familia. Entre risas, canciones y un toque de misterio, cada una ofrece una forma distinta de celebrar la magia y la imaginación de esta época. Perfectas para un maratón sin sustos extremos y con mucho cora

halloween peliculas Películas terror
Comunicóloga en Medios Digitales
