Suscríbete
Entretenimiento

Megan Fox y Machine Gun se reconcilian tras el nacimiento de su hija

Todo parece indicar que la llegada de su bebé los ha unido más

October 29, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
megan-fox-machine-gun-kelly-1200x675.jpg

-

GETTY IMAGES

Megan Fox y Machine Gun Kelly decidieron darse una seguna oportunidad, según reporta la revista People, la actriz y el músico que se habían separado por una supuesta infidelidad, ahora disfrutan juntos de la llegada de su primera hija, Saga Blade, quien llegó a sus vidas el 27 de marzo de este año.

La bebé parece haber terminado con los problemas del pasado entre sus padres, convirtiendo a los famosos en una pareja más unida que nunca.

Según reporta el medio, una fuente cercana a la pareja reveló que Fox, de 39 años y Machine Gun Kelly, de 35, han retomado su dinámica como pareja y pasan gran parte de su tiempo junto a su pequeña hija. “Pasa prácticamente todas las noches en su casa con la bebé y actúan como una pareja, pero ni le han puesto una etiqueta ni han hecho nada oficial. Están priorizando al bebé, y eso los ha unido de muchas maneras”.

Cabe mencionar que Megan y Machine se separaron a finales de 2024, semanas después de que la actriz, quien estaba embarazada, descubriera mensajes de texto con otras mujeres en el teléfono del cantante.

Sin embargo, ahora la llegada de Saga Blade ha unido a sus padres nuevamente, además de que Machine Gun Kelly se prepara para su próxima gira que inicia el 15 de noviembre en Orlando, Florida.

Megan Fox Machine Gun Kelly
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
WhatsApp Image 2025-10-28 at 1.24.31 PM.jpeg
Entretenimiento
Hugh Jackham y Sutton Foster debutan como pareja en la alfombra roja
October 28, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
hailey justin bieber
Entretenimiento
Hailey Bieber habla de su futuro familiar con Justin Bieber
October 28, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
leo-de-lozanne-karla-souza-sandra-echeverria.png
Entretenimiento
Leo de Lozanne reacciona a las polémicas declaraciones de Karla Souza que causaron conflicto con Sandra Echeverría
October 28, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
sean-diddy-combs-fecha-salir-de-prision.jpg
Entretenimiento
Sean “Diddy” Combs saldría de prisión en 2028, según registros federales
October 28, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Sergio Mayer Mori y su madre Barbara Mori
Entretenimiento
Bárbara Mori reacciona a las declaraciones de su hijo de que tuvo intimidad con una amiga de la actriz
El joven Sergio Mayer Mori confesó que sostuvo relaciones con una amiga de su famosa madre
October 28, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
rosalia-nueva-cancion-de-su-album-lux.jpeg
Entretenimiento
Rosalía lanza el primer sencillo de su nuevo disco “Berghain”
Ya pudimos escuchar el primer adelanto de LUX, que saldrá el 7 de noviembre
October 28, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
chris-evans-alba-baptista-tienen-a-su-primer-bebejpeg
Entretenimiento
Chris Evans y Alba Baptista dan la bienvenida a su primer bebé
El actor de Hollywood y la talentosa actriz celebran la llegada de su primer hijo, un momento lleno de amor para la pareja
October 28, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
dulce-maria-embarazojpg
Entretenimiento
Dulce María anuncia que espera su segundo bebé con Paco Álvarez
La cantante sorprendió con su avanzado baby bump a sus casi 40 años de edad
October 27, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Chris Martin, vocalista de Coldplay, estaría saliendo con Sophie Turner
Entretenimiento
Esta actriz estaría saliendo con el vocalista de Coldplay
Tras su ruptura con Dakota Johnson, Chris Martin habría sido visto en una cita secreta con la ex esposa de Joe Jonas
October 27, 2025
 · 
Tania Franco