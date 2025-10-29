Megan Fox y Machine Gun se reconcilian tras el nacimiento de su hija

Megan Fox y Machine Gun Kelly decidieron darse una seguna oportunidad, según reporta la revista People, la actriz y el músico que se habían separado por una supuesta infidelidad, ahora disfrutan juntos de la llegada de su primera hija, Saga Blade, quien llegó a sus vidas el 27 de marzo de este año.

La bebé parece haber terminado con los problemas del pasado entre sus padres, convirtiendo a los famosos en una pareja más unida que nunca.

Según reporta el medio, una fuente cercana a la pareja reveló que Fox, de 39 años y Machine Gun Kelly, de 35, han retomado su dinámica como pareja y pasan gran parte de su tiempo junto a su pequeña hija. “Pasa prácticamente todas las noches en su casa con la bebé y actúan como una pareja, pero ni le han puesto una etiqueta ni han hecho nada oficial. Están priorizando al bebé, y eso los ha unido de muchas maneras”.

Cabe mencionar que Megan y Machine se separaron a finales de 2024, semanas después de que la actriz, quien estaba embarazada, descubriera mensajes de texto con otras mujeres en el teléfono del cantante.

Sin embargo, ahora la llegada de Saga Blade ha unido a sus padres nuevamente, además de que Machine Gun Kelly se prepara para su próxima gira que inicia el 15 de noviembre en Orlando, Florida.