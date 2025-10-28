Leo de Lozanne reacciona a las polémicas declaraciones de Karla Souza que causaron conflicto con Sandra Echeverría

Leo de Lozanne y su pareja Sandra Echeverría fueron objeto de críticas tras las declaraciones de la actriz Karla Souza, quien reveló que un famoso cantante de rock, cuyo nombre no mencionó, le confesó durante un viaje en avión, que le había sido infiel a su esposa, y que, cuando ella hizo lo mismo, decidieron separarse.

Tras las declaraciones de Souza, la situación rápidamente fue relacionada con Sandra Echeverría y Leo de Lozanne, quienes tuvieron una breve separación en noviembre de 2022.

Ahora, dos años después, Leo rompió el silencio y con total seguridad dijo que no se trató de él la situación que contó Souza, quien no aclaró en ese momento de quién hablaba, lo que generó la molestia de la actriz Sandra Echeverría.

“El que nada debe nada teme. Yo nunca me he encontrado con Karla en ningún avión, en ningún camión, en ningún taxi, y aunque me encontrara, no le contaría nada porque no la conozco”, dijo a los medios Leo de Lozanne.

Además, declaró como estos rumores le afectaron a su esposa, “A mi se me resbalan las cosas un poco más, a Sandra sí le afectan un poco más, es una persona que le gusta la justicia, entonces la defiende mucho. Pero por otro lado, no puedes controlar lo que las personas declaran o lo que quieren aclarar o lo que no”, expresó.