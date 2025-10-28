Suscríbete
Entretenimiento

Leo de Lozanne reacciona a las polémicas declaraciones de Karla Souza que causaron conflicto con Sandra Echeverría

El cantante compartió su sentir sobre la situación que lo colocó en el centro de una polémica

October 28, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
leo-de-lozanne-karla-souza-sandra-echeverria.png

Instagram

Leo de Lozanne y su pareja Sandra Echeverría fueron objeto de críticas tras las declaraciones de la actriz Karla Souza, quien reveló que un famoso cantante de rock, cuyo nombre no mencionó, le confesó durante un viaje en avión, que le había sido infiel a su esposa, y que, cuando ella hizo lo mismo, decidieron separarse.

Tras las declaraciones de Souza, la situación rápidamente fue relacionada con Sandra Echeverría y Leo de Lozanne, quienes tuvieron una breve separación en noviembre de 2022.

Ahora, dos años después, Leo rompió el silencio y con total seguridad dijo que no se trató de él la situación que contó Souza, quien no aclaró en ese momento de quién hablaba, lo que generó la molestia de la actriz Sandra Echeverría.

“El que nada debe nada teme. Yo nunca me he encontrado con Karla en ningún avión, en ningún camión, en ningún taxi, y aunque me encontrara, no le contaría nada porque no la conozco”, dijo a los medios Leo de Lozanne.

Además, declaró como estos rumores le afectaron a su esposa, “A mi se me resbalan las cosas un poco más, a Sandra sí le afectan un poco más, es una persona que le gusta la justicia, entonces la defiende mucho. Pero por otro lado, no puedes controlar lo que las personas declaran o lo que quieren aclarar o lo que no”, expresó.

Leo de Lozanne Karla Souza Sandra Echeverría
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
chris-evans-alba-baptista-tienen-a-su-primer-bebejpeg
Entretenimiento
Chris Evans y Alba Baptista dan la bienvenida a su primer bebé
October 28, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
dulce-maria-embarazojpg
Entretenimiento
Dulce María anuncia que espera su segundo bebé con Paco Álvarez
October 27, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Chris Martin, vocalista de Coldplay, estaría saliendo con Sophie Turner
Entretenimiento
Esta actriz estaría saliendo con el vocalista de Coldplay
October 27, 2025
 · 
Tania Franco
WhatsApp Image 2025-10-27 at 5.03.47 PM.jpeg
Entretenimiento
Falleció el actor Björn Andrésen, el “chico más bello del mundo”
October 27, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
alicia-bonet-murio.jpeg
Entretenimiento
Murió la actriz Alicia Bonet, protagonista de “Hasta el Viento Tiene Miedo”
La actriz mexicana deja un gran legado en el cine y la televisión
October 27, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
¡Jacob Elordi no era la primera opción! Guillermo del Toro revela que Andrew Garfield iba a ser Frankenstein
Entretenimiento
¡Jacob Elordi no era la primera opción! Guillermo del Toro revela qué actor iba a ser Frankenstein y se salió
El director mexicano confesó qué actor se salió del proyecto y lo que vio en Jacob Elordi para ser el monstruo
October 27, 2025
 · 
Tania Franco
antonia-mayer-mau-otero.jpeg
Entretenimiento
Antonia Mayer Camil y Mau Otero, la fashionista y el aventurero nos hablan de su estilo, familia, pasiones y retos
Mau Otero y Antonia Mayer Camil se unen a Fendi para protagonizar nuestra espectacular portada de noviembre
October 26, 2025
 · 
Caleb Torres
Cazzu.jpg
Entretenimiento
Cazzu reacciona a acusaciones de Christian Nodal y revela que no ve a su hija Inti
La rapera argentina dijo que el padre de su hija no le da “millones” para la manutención de su hija, como lo dijo en un comunicado
October 26, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
nelly-furtado-se-despide-de-la-musica.jpeg
Entretenimiento
Nelly Furtado se retira de la música en medio de críticas por su físico
Tras 25 años de carrera, la cantante dice adiós a la música luego de sufrir ataques por su aumento de peso
October 26, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez